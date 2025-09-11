David Popovici împlineşte 21 de ani: "De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni" - Antena Sport

De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

“De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră.

David Popovici, decizie de mare campion

Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!”, este mesajul transmis de Popovici, care la 15 septembrie va împlini 21 de ani.

Donaţiile pot fi făcute direct pe hopeandhomes.ro/David în perioada 11 – 18.09.2025.

”Fiecare medalie pe care mi-am aşezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoţit de când eram mic şi până astăzi: părinţii mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii şi colegii de breaslă. Am învăţat că nu poţi reuşi de unul singur. Performanţa se clădeşte cu oameni. Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au poveşti impresionante: câştigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinţi sau nu au o baie funcţională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem şansa lor să-şi împlinească visurile. Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudaţi orice campion, la fiecare competiţie. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donaţiilor”, a afirmat David Popovici.