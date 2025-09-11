David Popovici împlineşte 21 de ani: "De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni" - Antena Sport

Închide meniul
David Popovici împlineşte 21 de ani: "De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni"

Dan Roșu Publicat: 11 septembrie 2025, 12:29

David Popovici împlineşte 21 de ani: De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni

David Popovici, cu steagul României - Sport Pictures

De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

“De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră.

David Popovici, decizie de mare campion

Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!”, este mesajul transmis de Popovici, care la 15 septembrie va împlini 21 de ani.

Donaţiile pot fi făcute direct pe hopeandhomes.ro/David în perioada 11 – 18.09.2025.

”Fiecare medalie pe care mi-am aşezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoţit de când eram mic şi până astăzi: părinţii mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii şi colegii de breaslă. Am învăţat că nu poţi reuşi de unul singur. Performanţa se clădeşte cu oameni. Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au poveşti impresionante: câştigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinţi sau nu au o baie funcţională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem şansa lor să-şi împlinească visurile. Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudaţi orice campion, la fiecare competiţie. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donaţiilor”, a afirmat David Popovici.

Popovici este din 2023 Ambasador Hope and Homes for Children, alături de care s-a implicat în mai multe campanii pentru a schimba în bine vieţile copiilor vulnerabili: şi-a oferit casca şi ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanţă aflată într-o luptă grea cu boala şi a contribuit decisiv la strângerea sumei necesare pentru ca cinci fraţi muzicieni să aibă o casă a lor.

Anul trecut, de ziua sa, a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, prin campania ”Ambasador pentru Acasă”, pentru construcţia unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale.

Bursele DAR este un program de excelenţă, creat de Hope and Homes for Children în 2022 pentru a sprijini copiii şi tinerii vulnerabili, care obţin rezultate remarcabile în sport, educaţie sau arte. Fiecare dintre cele 35 de burse acordate în acest an are o valoare de 2.000 de euro şi presupune nu doar sprijin financiar, ci şi acces la oportunităţi de dezvoltare personală. Bursierii provin din întreaga ţară şi, în ciuda poveştilor dificile de viaţă, dovedesc constant că pasiunea, munca şi determinarea pot învinge orice obstacol. În total, în cele patru ediţii, au fost acordate burse în valoare totală de 200.000 de euro.

Campania lui David Popovici este o invitaţie adresată tuturor celor care cred că niciun copil nu ar trebui să-şi abandoneze visul din cauza lipsei resurselor. Donaţiile vor acoperi costuri legate de antrenamente, competiţii, instrumente, rechizite, echipamente şi cursuri de perfecţionare.

În total, în 27 de ani de intervenţii, Hope and Homes for Children România a susţinut 44.100 de copii să rămână în siguranţă lângă părinţii sau familia lor extinsă şi să nu fie instituţionalizaţi, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 şi până în prezent, Fundaţia a contribuit la închiderea a 78 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children şi ale partenerilor săi au fost dezvoltate 131 de case familiale, cu 7.650 de copii scoşi din orfelinate şi peste 2.000 reintegraţi în familia naturală sau extinsă.

