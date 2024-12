Decizia tulburătoare luată de Helmut Duckadam în urmă cu 6 ani: "Să aibă familia mea cu ce trăi măcar un an sau 2!" - Antena Sport

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru AntenaSport, în 2020, Helmut Duckadam a dezvăluit că a a luat o decizie tulburătoare şi a început să pună bani deoparte pentru ca familia sa să aibă din ce trăi şi după ce nu o să mai fie în viaţă.

La 4 ani după confesiunea tulburătoare, Helmut Duckadam a murit. Duckadam a scris istorie în tricoul Stelei, echipă pe care a ajutat-o să câştige Cupa Campionilor Europeni în 1986. A apărat patru penalty-uri în finala cu Barcelona şi şi-a căpătat atunci porecla de „Eroul de la Sevilla”.

Decizia tulburătoare pe care Helmut Duckadam a luat-o în 2018

„Cu siguranţă. Eu sunt neamţ. Bine, nu am mulţi bani, dar eu cu gândul ăsta trăiesc. Să aibă familia mea din ce trăi măcar un an sau 2. Dacă v-aţi hotărât acum să puneţi bani deoparte e cam târziu. Eu m-am hotărât de acum 2 ani„, spunea Helmut Duckadam în 2020, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Duckadam a dezvăluit şi atunci că avea probleme cardiace şi că temea mai mult de acestea decât de pandemia de Covid. „Eu am mai multe probleme mai grave decât un coronavirus. Acum ce să facem? De ce să am emoţii? Acum am un holter pe mine că nu m-am simţit bine din cauza tulburărilor cardiace„, a mai spus Helmut Duckadam.

Cine a fost Helmut Duckadam

Ultima intervenţie la Digi Sport, unde a fost colaborator în ultimii ani, a fost pe 28 noiembrie, când a intervenit telefonic înainte de partida FCSB – Olympiacos 0-0, din Liga Europa.