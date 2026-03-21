Home | Extra | Donald Trump investeşte în România! Afacerile pe care preşedintele SUA le va dezvolta în ţara noastră

Donald Trump investeşte în România! Afacerile pe care preşedintele SUA le va dezvolta în ţara noastră

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 11:34

Comentarii
Donald Trump investeşte în România! Afacerile pe care preşedintele SUA le va dezvolta în ţara noastră

Donald Trump, în timpul unui eveniment / Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump (79 de ani), se va implica financiar în România, prin Trump Organization, compania lui de investiţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trump Organization intenţionează să construiască un teren de golf, dar şi să dezvolte apartamente de lux în Transilvania.

Donald Trump investeşte în România

Potrivit profit.ro, Organizaţia Trump se află în căutarea unui teren pentru a amenaja spaţiul pentru golf. Preşedintele SUA este cunoscut ca un mare amator de golf.

“Suntem incredibil de încântați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre aventuri în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Trump, potrivit sursei citate.

“Organizația Trump așteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat iconice în aceste mari orașe – clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp orizontul dinamic al fiecărui oraș”, au mai transmis reprezentanţii Organizaţiei Trump, potrivit New York Times.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali dezvăluia în trecut că a fost aproape de a face o afacere cu Donald Trump. Era vorba de dezvoltarea unor turnuri pe terenul patronului FCSB-ului. Trimişii lui Trump au mers chiar la palatul lui Gigi Becali, din Aleea Alexandru, în 2007.

“Am zis că vreau să văd dacă ne dau voie să le facem atât de înalte. Ei vor ca cele două turnuri să se numească Becali-Trump. A rămas că ţinem legătura. Am un teren de şase hectare în sectorul 2, aproape de parcul Herăstrău. Aici am putea să construim cele două turnuri”, spunea Becali, pentru fanatik.ro.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
