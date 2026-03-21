Donald Trump investeşte în România! Afacerile pe care preşedintele SUA le va dezvolta în ţara noastră

Preşedintele SUA, Donald Trump (79 de ani), se va implica financiar în România, prin Trump Organization, compania lui de investiţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trump Organization intenţionează să construiască un teren de golf, dar şi să dezvolte apartamente de lux în Transilvania.

Potrivit profit.ro, Organizaţia Trump se află în căutarea unui teren pentru a amenaja spaţiul pentru golf. Preşedintele SUA este cunoscut ca un mare amator de golf.

“Suntem incredibil de încântați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre aventuri în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Trump, potrivit sursei citate.

“Organizația Trump așteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat iconice în aceste mari orașe – clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp orizontul dinamic al fiecărui oraș”, au mai transmis reprezentanţii Organizaţiei Trump, potrivit New York Times.