Dramă în familia lui Dorin Goian. "Ai lăsat un mare gol în inimile noastre" - Antena Sport

Veste tragică în familia lui Dorin Goian. Fostul fotbalist al FCSB trece prin momente grele, după ce tatăl său s-a stins din viaţă. Dorin Goian şi-a schimbat fotografia de profil cu una de doliu, iar fratele lui, Lucian, a postat un mesaj emoţionant prin care a fost anunţată dispariţia părintelui.

Lucian Goian, unul dintre cei șase frați pe care Dorin Goian îi are, a scris pe Facebook.

„Drum lin, tata! Să îi dai o îmbățisare mamei din partea noastra. Ai lăsat un mare gol în inimile noastre. Dar îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Numai tu știi cât ai tras pentru ca nouă să nu ne lipsească nimic. Mulțumim pentru educația pe care ne-ai dat-o și pentru că ne-ai iubit necondiționat. Vom încerca și de acum înainte să te facem să fii mândru de noi, cum ai fost mereu. Te vom iubi mereu!”, a fost mesajul lui Lucian Goian pe Facebook.