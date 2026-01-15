Dramă în familia lui Dorin Goian. "Ai lăsat un mare gol în inimile noastre" - Antena Sport

Veste tragică în familia lui Dorin Goian. Fostul fotbalist al FCSB trece prin momente grele, după ce tatăl său s-a stins din viaţă. Dorin Goian şi-a schimbat fotografia de profil cu una de doliu, iar fratele lui, Lucian, a postat un mesaj emoţionant prin care a fost anunţată dispariţia părintelui.
Lucian Goian, unul dintre cei șase frați pe care Dorin Goian îi are, a scris pe Facebook.
„Drum lin, tata! Să îi dai o îmbățisare mamei din partea noastra. Ai lăsat un mare gol în inimile noastre. Dar îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Numai tu știi cât ai tras pentru ca nouă să nu ne lipsească nimic. Mulțumim pentru educația pe care ne-ai dat-o și pentru că ne-ai iubit necondiționat. Vom încerca și de acum înainte să te facem să fii mândru de noi, cum ai fost mereu. Te vom iubi mereu!”, a fost mesajul lui Lucian Goian pe Facebook.
- Dramă în Iran: fostul fotbalist a vrut să-și apere soția cu propriul corp în timpul protestelor, dar amândoi au fost uciși
- Cum a ajuns Cosmin Olăroiu să aibă în conturi “avere de 200.000.000 de euro” şi ce afacere deschide în Dubai
- Ion Ţiriac a descoperit “secretul vieţii”. Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: “N-o să ajungi nicăieri”
- Rebin Moradi a fost împuşcat mortal la 17 ani, în timpul protestelor de la Teheran
- Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: “Dacă ridici sabia de sabie mori”