Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost condamnat! Decizia instanţei după ce a fugit de la locul accidentului

Bogdan Stănescu Publicat: 20 aprilie 2026, 18:07

Toto Dumitrescu / Instagram

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, după ce a fugit de la locul unui accident produs pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii. Toto Dumitrescu nu era vinovat de producerea accidentului, însă a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului.

Decizia Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Pe lângă condamnare, Toto Dumitrescu a fost obligat de instanţă să urmeze un program de reintegrare socială, să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să se prezinte în mod regulat la Poliție. El nu va putea conduce pe o perioadă de 3 ani.

În urma accidentului, o tânără de 23 de ani a fost rănită uşor şi dusă la spital. Şoferiţa a fost vinovată de producerea accidentului. În urma accidentului, o altă maşină, în afară de cea a şoferiţei de 23 de ani şi de cea a lui Toto Dumitrescu, a fost avariată. Coliziunea dintre cele 3 maşini s-a produs la intersecţia dintre bulevardul Mircea Eliade şi bulevardul Primăverii, din sectorul 1.

Toto Dumitrescu a părăsit atunci locul accidentului, invocând faptul că “s-a speriat”. A fost găsit de oamenii legii după 48 de ore, într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. Ulterior el a fost arestat preventiv, apoi plasat în arest la domiciliu.

Toto Dumitrescu a fost supus şi unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

