Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat” - Antena Sport

Florentin Petre ocupă din vara anului 2024 funcția de antrenor secund la Dinamo București, după o perioadă în care a încercat mai multe experiențe din postura de antrenor principal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legenda „câinilor” a povestit în ultimii ani despre gravele probleme de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap și care l-au adus în pragul morții. Gigi Becali a fost unul dintre cei care l-au salvat.

Florentin Petre, la un pas de moarte: „Am avut zece pacienți ca tine! Nouă au murit și tu ești singurul care ai scăpat”

Florentin Petre este unul dintre marii fotbaliști care au încântat publicul din România și o adevărată legendă a celor de la Dinamo București. Antrenorul secund al alb-roșilor a avut mai multe probleme de sănătate, dar a avut și un episod crunt în urma căruia putea muri.

Acum 24 de ani, acesta se afla împreună cu prietenii săi la o partidă de pescuit în Delta Dunării. Acesta a atins un fir de înaltă tensiune cu firul de la undiță și a trecut printr-un moment cumplit.

Problemele sale de sănătate au continuat, după ce a suferit o intervenție chirurgicală și a plecat cu naționala României la o partidă în Ungaria: „Am stat o lună și două săptămâni în spital. Perioada aceea a fost foarte grea, iar apoi a urmat recuperarea. M-a sunat Gică Hagi, era la națională atunci și era meciul cu Ungaria, și mi-a zis: ‘Aș vrea să vii cu noi pentru moralul tău’, dar mie nu îmi scoseseră firele de la operație.