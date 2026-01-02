Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat” - Antena Sport

Home | Extra | Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat”

Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat”

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 13:29

Comentarii
Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: Singurul care a scăpat”

Florentin Petre / SPORT PICTURES

Florentin Petre ocupă din vara anului 2024 funcția de antrenor secund la Dinamo București, după o perioadă în care a încercat mai multe experiențe din postura de antrenor principal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legenda „câinilor” a povestit în ultimii ani despre gravele probleme de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap și care l-au adus în pragul morții. Gigi Becali a fost unul dintre cei care l-au salvat.

Florentin Petre, la un pas de moarte: „Am avut zece pacienți ca tine! Nouă au murit și tu ești singurul care ai scăpat”

Florentin Petre este unul dintre marii fotbaliști care au încântat publicul din România și o adevărată legendă a celor de la Dinamo București. Antrenorul secund al alb-roșilor a avut mai multe probleme de sănătate, dar a avut și un episod crunt în urma căruia putea muri.

Acum 24 de ani, acesta se afla împreună cu prietenii săi la o partidă de pescuit în Delta Dunării. Acesta a atins un fir de înaltă tensiune cu firul de la undiță și a trecut printr-un moment cumplit.

Problemele sale de sănătate au continuat, după ce a suferit o intervenție chirurgicală și a plecat cu naționala României la o partidă în Ungaria: „Am stat o lună și două săptămâni în spital. Perioada aceea a fost foarte grea, iar apoi a urmat recuperarea. M-a sunat Gică Hagi, era la națională atunci și era meciul cu Ungaria, și mi-a zis: ‘Aș vrea să vii cu noi pentru moralul tău’, dar mie nu îmi scoseseră firele de la operație.

Reclamă
Reclamă

În momentul în care am plecat cu avionul și am ajuns sus la presiunea aia, au început firele de la operație să plesnească. Mamă, ce durere. Am ajuns înapoi la spital, m-a văzut doctorul și îmi zice: ‘Nu ești sănătos la cap’. I-am zis: ‘Lasă-mă că am fost la meci, nu mă mai interesează de probleme. Astea sunt probleme?’. I-am mulțumit lui Gică Hagi”.

Florentin Petre: „A fost cel mai greu moment la vieții”

„După ce a trecut asta, stăteam cu el de vorbă și îl întreb: ‘Domnul doctor, câți din ăștia ca mine ați mai avut până acum?’ și el zice: ‘Florentin, cu tine zece în ultimele câteva luni. Nouă au murit, unul a venit cu mâna în gheață, i-am pus-o la loc. Tu ești singurul care a scăpat’.

În momentul ăla, stăteam pe marginea patului, am început să tremur și să plâng. A venit, m-a luat în brațe și mi-a zis: ‘Stai liniștit, o să fii bine, o să-ți vezi de viața ta. Nu știu cu fotbalul ăsta, cu operațiile astea și cu hepatita, cât o să mai joci, dar o să-ți fie bine’.

Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul friguluiDestinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
Reclamă

A fost cel mai greu moment la vieții. Din cauza curentului, că îl aveam în mine, săream mai mereu. Tot timpul a stat cu mine cineva la spital. Mai greu, dar mi-am revenit”.

Florentin Petre, despre problemele cu hepatita C

„Hepatita am descoperit-o în 2000, după ce am câștigat campionatul cu Dinamo. Am avut un meci amical cu Fiorentina, la Florența. Eram într-o formă extraordinar de bună, trebuia să mă transfer în Spania… După jocul cu Fiorentina, am ajuns la hotel. La masă, ne-au lăsat să bem o bere, un pahar de vin.

În momentul în care am luat o gură din acel vin roșu, pur și simplu am început să transpir, instant! Curgea apă din mine, nu știam ce se întâmplă. Acasă, la București, am făcut niște analize de sânge și am descoperit că am hepatita C. Din acel moment, am oprit efortul

Într-adevăr, după foarte mulți ani, virusul a revenit. Am avut o gripă rebelă, am fost bolnav de plămâni și mi-am făcut analizele. Mi-au bubuit iarăși transaminazele și toate cele și am început să fac din nou tratamentul cu interferon. Asta se întâmpla în perioada 2014, 2015, 2016, când eram antrenor la Brașov, în Liga 1. Simțeam că nu sunt în regulă”, a povestit acesta, pentru fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
14:28
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport
14:19
EXCLUSIVE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo!
14:03
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Mutare pe axa Tottenham – Fiorentina
14:03
EXCLUSIVCât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează “la foc automat” să vină la Rapid!
13:13
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor
12:37
Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase