Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat” - Antena Sport

Florentin Petre ocupă din vara anului 2024 funcția de antrenor secund la Dinamo București, după o perioadă în care a încercat mai multe experiențe din postura de antrenor principal.
Legenda „câinilor” a povestit în ultimii ani despre gravele probleme de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap și care l-au adus în pragul morții. Gigi Becali a fost unul dintre cei care l-au salvat.
Florentin Petre, la un pas de moarte: „Am avut zece pacienți ca tine! Nouă au murit și tu ești singurul care ai scăpat”
Florentin Petre este unul dintre marii fotbaliști care au încântat publicul din România și o adevărată legendă a celor de la Dinamo București. Antrenorul secund al alb-roșilor a avut mai multe probleme de sănătate, dar a avut și un episod crunt în urma căruia putea muri.
Acum 24 de ani, acesta se afla împreună cu prietenii săi la o partidă de pescuit în Delta Dunării. Acesta a atins un fir de înaltă tensiune cu firul de la undiță și a trecut printr-un moment cumplit.
Problemele sale de sănătate au continuat, după ce a suferit o intervenție chirurgicală și a plecat cu naționala României la o partidă în Ungaria: „Am stat o lună și două săptămâni în spital. Perioada aceea a fost foarte grea, iar apoi a urmat recuperarea. M-a sunat Gică Hagi, era la națională atunci și era meciul cu Ungaria, și mi-a zis: ‘Aș vrea să vii cu noi pentru moralul tău’, dar mie nu îmi scoseseră firele de la operație.
În momentul în care am plecat cu avionul și am ajuns sus la presiunea aia, au început firele de la operație să plesnească. Mamă, ce durere. Am ajuns înapoi la spital, m-a văzut doctorul și îmi zice: ‘Nu ești sănătos la cap’. I-am zis: ‘Lasă-mă că am fost la meci, nu mă mai interesează de probleme. Astea sunt probleme?’. I-am mulțumit lui Gică Hagi”.
Florentin Petre: „A fost cel mai greu moment la vieții”
„După ce a trecut asta, stăteam cu el de vorbă și îl întreb: ‘Domnul doctor, câți din ăștia ca mine ați mai avut până acum?’ și el zice: ‘Florentin, cu tine zece în ultimele câteva luni. Nouă au murit, unul a venit cu mâna în gheață, i-am pus-o la loc. Tu ești singurul care a scăpat’.
În momentul ăla, stăteam pe marginea patului, am început să tremur și să plâng. A venit, m-a luat în brațe și mi-a zis: ‘Stai liniștit, o să fii bine, o să-ți vezi de viața ta. Nu știu cu fotbalul ăsta, cu operațiile astea și cu hepatita, cât o să mai joci, dar o să-ți fie bine’.
A fost cel mai greu moment la vieții. Din cauza curentului, că îl aveam în mine, săream mai mereu. Tot timpul a stat cu mine cineva la spital. Mai greu, dar mi-am revenit”.
Florentin Petre, despre problemele cu hepatita C
„Hepatita am descoperit-o în 2000, după ce am câștigat campionatul cu Dinamo. Am avut un meci amical cu Fiorentina, la Florența. Eram într-o formă extraordinar de bună, trebuia să mă transfer în Spania… După jocul cu Fiorentina, am ajuns la hotel. La masă, ne-au lăsat să bem o bere, un pahar de vin.
În momentul în care am luat o gură din acel vin roșu, pur și simplu am început să transpir, instant! Curgea apă din mine, nu știam ce se întâmplă. Acasă, la București, am făcut niște analize de sânge și am descoperit că am hepatita C. Din acel moment, am oprit efortul
Într-adevăr, după foarte mulți ani, virusul a revenit. Am avut o gripă rebelă, am fost bolnav de plămâni și mi-am făcut analizele. Mi-au bubuit iarăși transaminazele și toate cele și am început să fac din nou tratamentul cu interferon. Asta se întâmpla în perioada 2014, 2015, 2016, când eram antrenor la Brașov, în Liga 1. Simțeam că nu sunt în regulă”, a povestit acesta, pentru fanatik.ro.
