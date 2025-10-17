Florin Prunea, dialog cu fiica sa imediat după explozia teribilă din Rahova. Nepoţii erau la 3 străzi distanţă - Antena Sport

Închide meniul
Florin Prunea, dialog cu fiica sa imediat după explozia teribilă din Rahova. Nepoţii erau la 3 străzi distanţă

Publicat: 17 octombrie 2025, 14:30

O adevărată tragedie a avut loc în Bucureşti vineri dimineaţă, Capitala fiind zdruncinată de o explozie teribilă, în cartierul Rahova, bilanţul fiind unul negru, morţi şi alţi răniţi.

Florin Prunea a dezvăluit în direct la IamSport că nepoţii săi erau la doar trei străzi de locul tragediei, acolo unde se află grădiniţa acestora. Fiica lui Prunea l-a sunat pentru a-i transmite că nepoţii sunt în siguranţă.

“Sunt în emisiune, zi repede. Cât e de la grădiniță lui Patrick până acolo? E aproape, nu? Trei străzi? Te-au sunat de la gradiniță?

Aaa, i-au sunat pe toți părinții de la grădiniță. S-au dus să-și ia copiii. Păi este la trei străzi distanță explozia. Copiii sunt bine, acolo în jur nu sunt probleme”, spus Prunea.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat.

Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.

“Până la acest moment, sunt 13 victime transportate la spital, 1 a refuzat transportul, iar alte 2 persoane sunt decedate”, a transmis IGSU.

În urma verificărilor efectuate, pe faţada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranţă.

