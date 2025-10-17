Florin Prunea, dialog cu fiica sa imediat după explozia teribilă din Rahova. Nepoţii erau la 3 străzi distanţă - Antena Sport

O adevărată tragedie a avut loc în Bucureşti vineri dimineaţă, Capitala fiind zdruncinată de o explozie teribilă, în cartierul Rahova, bilanţul fiind unul negru, morţi şi alţi răniţi.

Florin Prunea a dezvăluit în direct la IamSport că nepoţii săi erau la doar trei străzi de locul tragediei, acolo unde se află grădiniţa acestora. Fiica lui Prunea l-a sunat pentru a-i transmite că nepoţii sunt în siguranţă.

Florin Prunea, dialog cu fiica sa imediat după explozia teribilă din Rahova

“Sunt în emisiune, zi repede. Cât e de la grădiniță lui Patrick până acolo? E aproape, nu? Trei străzi? Te-au sunat de la gradiniță?

Aaa, i-au sunat pe toți părinții de la grădiniță. S-au dus să-și ia copiii. Păi este la trei străzi distanță explozia. Copiii sunt bine, acolo în jur nu sunt probleme”, spus Prunea.

Explozie nimicitoare în Rahova

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat.