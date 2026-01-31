Carlos Alcaraz - Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 21:17

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic / Colaj Antena Sport

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc în ultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului 2026. Cei doi coloși ai tenisului mondial vor juca pentru a 10-a oară unul împotriva celuilalt în circuitul ATP.

Duelul extrem din finala Australian Open va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro, dar și în aplicația Antena Sport. Este prima finală la Melbourne pentru tenismenul spaniol.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, finala Australian Open 2026

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc pentru a 10-a oară în circuitul ATP, iar ocazia este una unică pentru jucătorul spaniol, care se află la prima finală de Australian Open din carieră.

De partea cealaltă, experimentatul Nole s-a bucurat de succes în Australia în zece rânduri, ultimul său triumf fiind în urmă cu trei ani, când l-a învins pe Stefanos Tsitsipas.

Australian Open este singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește lui Alcaraz, acesta fiind dublu campion la Roland Garros, Wimbledon și US Open.

Statistica duelurilor directe dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic:

  • 7 mai 2022 / ATP Madrid / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 7-6(5), 5-7, (5)6-7
  • 9 iunie 2023 / Roland Garros / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 3-6, 7-5, 1-6, 1-6
  • 16 iulie 2023 / Wimbledon / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4
  • 20 august 2023 / ATP Cincinnati / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 7-5, (7)6-7, (4)6-7
  • 18 noiembrie 2023 / Turneul Campionilor / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 3-6, 2-6
  • 14 iulie 2024 / Wimbledon / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 6-2, 6-2, 7-6(4)
  • 4 august 2024 / Jocurile Olimpice Paris / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 7-6(3), 7-6(2)
  • 21 ianuarie 2025 / Australian Open / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4
  • 5 septembrie 2025 / US Open / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 4-6, (4)6-7, 2-6
