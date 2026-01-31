Carlos Alcaraz - Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele - Antena Sport

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc în ultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului 2026. Cei doi coloși ai tenisului mondial vor juca pentru a 10-a oară unul împotriva celuilalt în circuitul ATP.

Duelul extrem din finala Australian Open va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro, dar și în aplicația Antena Sport. Este prima finală la Melbourne pentru tenismenul spaniol.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, finala Australian Open 2026

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc pentru a 10-a oară în circuitul ATP, iar ocazia este una unică pentru jucătorul spaniol, care se află la prima finală de Australian Open din carieră.

De partea cealaltă, experimentatul Nole s-a bucurat de succes în Australia în zece rânduri, ultimul său triumf fiind în urmă cu trei ani, când l-a învins pe Stefanos Tsitsipas.

Australian Open este singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește lui Alcaraz, acesta fiind dublu campion la Roland Garros, Wimbledon și US Open.