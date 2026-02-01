Ce sacrificiu! Jucătorul lui Liverpool și-a pierdut tatăl, s-a întors mai devreme la echipă și a marcat - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ce sacrificiu! Jucătorul lui Liverpool și-a pierdut tatăl, s-a întors mai devreme la echipă și a marcat

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 9:46

Ibrahima Konate, emoționat după golul marcat / Profimedia

Liverpool a învins-o sâmbătă seara pe Newcastle cu scorul de 4-1 pe Anfield, însă mai presus decât victoria “cormoranilor” a fost revenirea pe teren a lui Ibrahima Konate. Fundașul francez confirma pe 22 ianuarie că tatăl său a decedat și a ratat trei meciuri ale echipei sale pentru a fi în Franța alături de familie, iar acum s-a întors și a și marcat.

Ibrahima Konate trece prin momente extrem de dificile în această perioadă, în contextul în care acum aproximativ două săptămâni tatăl său a decedat. La aflarea veștii, stoperul francez a zburat la Paris și a ratat trei meciuri ale “cormoranilor”, și anume cele cu Marseille și Qarabag din UCL, plus cel cu Bournemouth din campionat.

Konate s-a întors mai devreme la Liverpool

Fundașul de 26 de ani ar fi trebuit să mai rămână în țara sa natală și să se întoarcă în Anglia abia la finalul acestei săptămâni, însă a simițit că echipa sa avea nevoie de ajutor și ales să revină mai repede. Liverpool avea probleme semnificative în defensivă înainte de confruntarea cu Newcastle.

Dacă revenirea în sine a lui Konate nu era deja o bucurie pentru fanii de pe Anfield, francezul a și marcat golul care a închis tabela, izbucnind în lacrimi imediat după ce mingea a intrat în poartă. Fundașul a fost consolat de colegii săi, iar după meci a avut ocazia să spună și câteva cuvinte.

Sunt foarte fericit și nu știu cum să descriu ceea ce simt acum, a fost un moment dificil pentru mine și familia mea în ultimele două săptămâni.

E însă o parte din viața mea și e extrem de greu de acceptat… noi avem niște jucători accidentați, antrenorul mi-a spus să nu mă grăbesc, dar cred că era important să intru așa cum voiam și să îmi ajut echipa într-un moment crucial pentru noi“, a spus stoperul francez, potrivit dailymail.co.uk.

Ce a spus Arne Slot despre Konate

Arne Slot a reacționat și el după sacrificiul imens făcut de Konate, care a ales să plece de la familia sa ca să își ajute echipe. Olandezul a fost cel care a dezvăluit că fotbalistul ar fi trebuit să se întoarcă de fapt mai târziu decât a făcut-o.

A avut două săptămâni foarte dificile și probabil încă trece printr-o perioadă grea. Am vorbit la finalul săptămânii trecute când a zis că plănuiește să se întoarcă la finalul acestei săptămâni, ceea ce ar fi însemnat că nu putea să joace.

Când a văzut însă problemele pe care le aveam defensiv, m-a sunat și mi-a spus: «Vreau să mă întorc să ajut echipa contra lui Newcastle». S-a întors miercuri și s-a antrenat de două ori cu noi, a adăugat și antrenorul.

Liverpool a ajuns la 39 de puncte și a urcat provizoriu pe locul 5 în Premier League, peste rivala Manchester United, care are de jucat cu Fulham pe Old Trafford. De cealaltă parte, Newcastle a rămas pe poziția a 10-a, cu 33 de puncte.

Pentru formația lui Arne Slot urmează derby-ul cu Man. City de pe teren propriu, în timp ce “coțofenele” o întâlnesc acasă pe Brentford.

