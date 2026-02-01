Ce sacrificiu! Jucătorul lui Liverpool și-a pierdut tatăl, s-a întors mai devreme la echipă și a marcat - Antena Sport

Liverpool a învins-o sâmbătă seara pe Newcastle cu scorul de 4-1 pe Anfield, însă mai presus decât victoria “cormoranilor” a fost revenirea pe teren a lui Ibrahima Konate. Fundașul francez confirma pe 22 ianuarie că tatăl său a decedat și a ratat trei meciuri ale echipei sale pentru a fi în Franța alături de familie, iar acum s-a întors și a și marcat.

Ibrahima Konate trece prin momente extrem de dificile în această perioadă, în contextul în care acum aproximativ două săptămâni tatăl său a decedat. La aflarea veștii, stoperul francez a zburat la Paris și a ratat trei meciuri ale “cormoranilor”, și anume cele cu Marseille și Qarabag din UCL, plus cel cu Bournemouth din campionat.

Konate s-a întors mai devreme la Liverpool

Fundașul de 26 de ani ar fi trebuit să mai rămână în țara sa natală și să se întoarcă în Anglia abia la finalul acestei săptămâni, însă a simițit că echipa sa avea nevoie de ajutor și ales să revină mai repede. Liverpool avea probleme semnificative în defensivă înainte de confruntarea cu Newcastle.

Dacă revenirea în sine a lui Konate nu era deja o bucurie pentru fanii de pe Anfield, francezul a și marcat golul care a închis tabela, izbucnind în lacrimi imediat după ce mingea a intrat în poartă. Fundașul a fost consolat de colegii săi, iar după meci a avut ocazia să spună și câteva cuvinte.

“Sunt foarte fericit și nu știu cum să descriu ceea ce simt acum, a fost un moment dificil pentru mine și familia mea în ultimele două săptămâni.