Fost fotbalist al Rapidului, accident şi scandal cu poliţiştii. Era băut şi a fost dus în cătuşe la secţie - Antena Sport

Fostul fotbalist român Nicolae Stanciu, cunoscut pentru perioada petrecută la Rapid București, a fost protagonistul unui incident şocant!

Pe 21 ianuarie, în jurul orei 14:00, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar, anunţă cancan.ro. În urma incidentului, Nicolae Stanciu a fost testat cu aparatul alcooltest, înregistrând o valoare o valoare de 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Nicolae Stanciu a fost destul de agitat, motiv pentru care s-a trezit şi cu cătuşe puse.

Cum valorile de alcool avea valori mari, procedura a prevzut transportarea conducătorului auto la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de mostre biologice, lucru care s-a întâmplat și în cazul fostului fotbalist.

În cazul lui Nicolae Stanciu a fost deschis un dosar penal conform articolului 336 alineatul 1 din Codul Penal, care sancționează conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.