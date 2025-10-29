Fotbalistul şi-a pierdut câinele şi oferă o recompensă de 20.000 de euro: "Ne rugăm cu toţii" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fotbalistul şi-a pierdut câinele şi oferă o recompensă de 20.000 de euro: “Ne rugăm cu toţii”

29 octombrie 2025, 21:47

Recent transferit la Pumas UNAM în Mexic, fostul căpitan al Ţării Galilor, Aaron Ramsey, oferă suma modestă de 20.000 de euro oricui îi poate furniza informaţii despre câinele său dispărut.

Aaron Ramsey cere ajutor pentru a-şi găsi câinele. Acum două săptămâni, jucătorul galez a anunţat pe contul său de X dispariţia câinelui său Halo. Fostul jucător al OGC Nice a publicat ulterior un nou post în care promitea o recompensă de 10.000 de euro pentru orice informaţie privind localizarea beagle-ului său.

Fără niciun răspuns pozitiv, mijlocaşul echipei Pumas UNAM a dublat recompensa, potrivit BBC, ajungând astfel la 20.000 de euro.

„Dacă aveţi veşti despre Halo, nu ezitaţi să ne contactaţi. Vom fi foarte fericiţi să o regăsim. Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi”, a scris Ramsey pe X, într-o postare din 17 octombrie.

Soţia jucătorului, Colleen Ramsey, a publicat şi ea un post pe Instagram, mai pesimist: „Încă nu l-am găsit pe Halo. Nu cred că îl vom găsi vreodată”.

Beagle-ul purta un colier de urmărire, dar accesoriul nu a mai transmis nicio informaţie din 9 octombrie.

1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 EXCLUSIVRăzboi total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
