Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Care va fi ultimul meci al românului pe bancă - Antena Sport

Cosmin Olăroiu (56 de ani) e OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul român urmează să-și încheie mandatul pe banca saudiților în această săptămână.
Naționala Emiratelor Arabe Unite va înfrunta Arabia Saudită joi, în finala mică din FIFA Arab Cup.
Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite
Conform sport.ro, partida cu Arabia Saudită ar urma să fie ultima pe care Cosmin Olăroiu o va bifa ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite.
Antrenorul român nu și-a putut îndeplini principalul obiectiv, anume calificarea la World Cup 2026. Naționala sa a fost învinsă dramatic la baraj de Irak, după un gol încasat din penalty în minutul 90+7.
Cosmin Olăroiu a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în luna aprilie a acestui an. Românul a bifat 15 meciuri, în care a înregistrat șase victorii, cinci remize și patru înfrângeri.
În ciuda ratării calificării la World Cup 2026, Cosmin Olăroiu ar putea să încheie Arab Cup pe locul al treilea, în cazul în care naționala Emiratelor Arabe Unite vor câștiga finala mică. În acest caz, EAU ar obține cel mai bun rezultat din istorie în această competiție.
Cu toate acestea, Cosmin Olăroiu e decis să plece de la națională, așa cum a fost și în momentul în care a ratat calificarea la World Cup 2026. Oficialii Federației au intervenit atunci și l-au convins pe „Oli” să continue, astfel că rămâne de văzut dacă antrenorul își va duce decizia la bun sfârșit de această dată.
„Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani!”, spunea Cosmin Olăroiu despre cât de mult l-a afectat perioada petrecută pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite.
- Luis Suarez a semnat! Unde va evolua „El Pistolero” până în decembrie 2026
- Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter
- Barcelona s-a chinuit cu o echipă din Liga 3 în Cupa Spaniei! Meciul a început cu întârziere din cauza cozilor uriaşe
- Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru Gala FIFA The Best 2025. Surpriza de pe lista selecționerului
- Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri