Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Care va fi ultimul meci al românului pe bancă - Antena Sport

Cosmin Olăroiu (56 de ani) e OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul român urmează să-și încheie mandatul pe banca saudiților în această săptămână.

Naționala Emiratelor Arabe Unite va înfrunta Arabia Saudită joi, în finala mică din FIFA Arab Cup.

Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite

Conform sport.ro, partida cu Arabia Saudită ar urma să fie ultima pe care Cosmin Olăroiu o va bifa ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

Antrenorul român nu și-a putut îndeplini principalul obiectiv, anume calificarea la World Cup 2026. Naționala sa a fost învinsă dramatic la baraj de Irak, după un gol încasat din penalty în minutul 90+7.

Cosmin Olăroiu a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în luna aprilie a acestui an. Românul a bifat 15 meciuri, în care a înregistrat șase victorii, cinci remize și patru înfrângeri.