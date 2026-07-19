Florin Manea, mesaj despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina! Care este regretul impresarului

Florin Manea a vorbit despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina. Impresarul a spus și care este regretul său, legat de situația fundașului român.

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Drăgușin a ajuns sub formă de împrumut la Fiorentina. Italienii au obligația de a-l transfera definitiv la finalul stagiunii, iar românul va avea un contract valabil până în 2031.

Ce a spus Florin Manea despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Florin Manea a dezvăluit că directorul sportiv Fabio Paratici a fost unul dintre oamenii cheie din spatele transferului lui Radu Drăgușin la Fiorentina. El a fost omul care l-a adus pe român și la Juventus, la vârsta de 16 ani.

De asemenea, Florin Manea a dezvăluit și care este regretul său, legat de cariera lui Radu Drăgușin.

„Paratici a fost cel care l-a adus la Juventus, la 16 ani. Tot el i-a prelungit contractul acolo și a avut o contribuție importantă și la transferul lui la Tottenham. Este un om care a crezut foarte mult în Radu și, până de curând, nu s-a înșelat. Accidentarea ne-a dat însă înapoi și ne-a deviat de pe drumul pe care trebuia să fim, dar el știe că a făcut o afacere bună la acești bani. Înainte să se accidenteze am avut o ofertă de 50 de milioane de euro, care a fost refuzată.