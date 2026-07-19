Florin Manea, mesaj despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina! Care este regretul impresarului

Florin Manea a vorbit despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina. Impresarul a spus și care este regretul său, legat de situația fundașului român.
Drăgușin a ajuns sub formă de împrumut la Fiorentina. Italienii au obligația de a-l transfera definitiv la finalul stagiunii, iar românul va avea un contract valabil până în 2031.
Ce a spus Florin Manea despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina
Florin Manea a dezvăluit că directorul sportiv Fabio Paratici a fost unul dintre oamenii cheie din spatele transferului lui Radu Drăgușin la Fiorentina. El a fost omul care l-a adus pe român și la Juventus, la vârsta de 16 ani.
De asemenea, Florin Manea a dezvăluit și care este regretul său, legat de cariera lui Radu Drăgușin.
„Paratici a fost cel care l-a adus la Juventus, la 16 ani. Tot el i-a prelungit contractul acolo și a avut o contribuție importantă și la transferul lui la Tottenham. Este un om care a crezut foarte mult în Radu și, până de curând, nu s-a înșelat. Accidentarea ne-a dat însă înapoi și ne-a deviat de pe drumul pe care trebuia să fim, dar el știe că a făcut o afacere bună la acești bani. Înainte să se accidenteze am avut o ofertă de 50 de milioane de euro, care a fost refuzată.
Lucrurile nu au mers bine încă din perioada lui Ange Postecoglou, chiar dacă a câștigat Europa League. Apoi a venit accidentarea. Revii după un an, cu un antrenor nou, care nu te cunoaște, fără să fi făcut pregătirea. După aceea s-au tot schimbat antrenorii: Igor Tudor, Roberto De Zerbi. Este foarte greu ca un antrenor să spună că se bazează pe tine în astfel de condiții. Dacă nu se accidenta, eu cred că juca titular și poate lucrurile se așezau altfel. A fost o perioadă foarte ciudată.
Acum arată mult mai bine. Este mai puternic și mai elastic. Cred că în doi ani va reveni la nivelul pe care îl avea și vom vorbi din nou despre el la cel mai înalt nivel. Italia este și casa lui. Cunoaște foarte bine campionatul, care este mai tacticizat, și se simte mai confortabil acolo. Este ca un soldat care a fost plecat în misiune și acum s-a întors acasă. A vorbit și cu patronii, iar toată lumea l-a primit foarte bine.
Eu regret că nu a mers la Bayern atunci, dar el nu. Mi-a spus că așa a simțit și că aceea a fost alegerea lui. A fost decizia lui. De obicei interveneam și eu când era vorba despre alegerea unei echipe, dar atunci am respectat în totalitate hotărârea lui”, a spus Florin Manea, la Sport Total FM.
Drăgușin, ca acasă la Fiorentina
Radu Drăgușin se simte excelent la Fiorentina, după sezoanele mai curând ratate la Tottenham.
Împrumutat la echipa din Serie A, Fiorentina are clauză pentru un transfer definitiv.
Înainte de primul meci amical al verii, contra echipei Primavera a clubului, Drăgușin a acordat un interviu pentru site-ul oficial al clubului.
„A fost foarte bine. Tragem tare cu două ședințe în fiecare zi. Vrem să fim pregătiți pentru startul sezonului. (nr. colegii) m-au primit incredibil. Îi știam deja pe mulți dintre ei și asta a făcut ca lucrurile să fie mai ușoare pentru a mă integra.
Suntem cu toții concentrați pe noul sezon. Toată lumea este flămândă să progresăm și să câștigăm. Sunt convins că vom avea un sezon grozav împreună” a spus Radu Drăgușin pentru site-ul oficial al Fiorentinei.
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