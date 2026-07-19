Home | Formula 1 | „Eşti fericit cu ce s-a întâmplat?” Răspunsul lui Max Verstappen după ce a prins podiumul în cursa din Belgia

„Eşti fericit cu ce s-a întâmplat?” Răspunsul lui Max Verstappen după ce a prins podiumul în cursa din Belgia

Bogdan Stănescu Publicat: 19 iulie 2026, 18:30

Comentarii
„Eşti fericit cu ce s-a întâmplat? Răspunsul lui Max Verstappen după ce a prins podiumul în cursa din Belgia

Max Verstappen, după Marele Premiu al Belgiei / captura AntenaPLAY

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (28 de ani) s-a arătat mulţumit de locul 3 pe care l-a ocupat la finalul cursei Marelui Premiu al Belgiei, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kimi Antonelli a câştigat cursa, iar Charles Leclerc s-a clasat pe 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Verstappen nu a avut un sezon deloc bun, după ce în sezonul trecut s-a luptat până în ultimul moment pentru titlu. Pilotul Red Bull e abia al şaptelea în clasamentul general.

Max Verstappen, mulţumit că s-a clasat pe 3 în Belgia: „Să fiu pe podium e o bucurie. Am dat tot ce am putut”

„(n.r: Eşti fericit cu ce s-a întâmplat?) Da, am încercat absolut tot ce s-a putut. Primul stint nu a fost deloc unul rău, dar în al doilea am avut probleme. Am fost şi un pic ghinionist cu apariţia Safety Car-ului virtual.

Să fiu, totuşi, pe podium e o bucurie. Am dat tot ce am putut şi sunt mulţumit de acest rezultat”, a declarat Max Verstappen după cursă.

După Belgia urmează Marele Premiu al Ungariei, de pe circuitul Hungaroring, care se va vedea în perioada 24-26 iulie în Universul Antena.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Observator
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito! A șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a făcut
Fanatik.ro
Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito! A șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a făcut
19:25

Florin Manea, mesaj despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina! Care este regretul impresarului
19:01

U Cluj – Farul 2-1. Alibek câștigă duelul cu Alibec. Gazdele câștigă la limită, Farul a fost aproape să egaleze de la 0-2
18:45

Spania – Argentina, duminică, ora 22:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY), în finala Cupei Mondiale 2026
18:21

Petrolul – Dinamo 0-0. Start în Liga 1 cu antrenori noi
18:17

De La Fuente și Scaloni: care va fi profesorul și care va fi elevul? Povești fabuloase în oglindă pentru antrenorii finalistelor
18:13

„Trebuie să vă mărturisesc…” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 2 în cursa MP al Belgiei
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 3 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 4 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 5 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu