„Eşti fericit cu ce s-a întâmplat?” Răspunsul lui Max Verstappen după ce a prins podiumul în cursa din Belgia

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (28 de ani) s-a arătat mulţumit de locul 3 pe care l-a ocupat la finalul cursei Marelui Premiu al Belgiei, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kimi Antonelli a câştigat cursa, iar Charles Leclerc s-a clasat pe 2.

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Verstappen nu a avut un sezon deloc bun, după ce în sezonul trecut s-a luptat până în ultimul moment pentru titlu. Pilotul Red Bull e abia al şaptelea în clasamentul general.

Max Verstappen, mulţumit că s-a clasat pe 3 în Belgia: „Să fiu pe podium e o bucurie. Am dat tot ce am putut”

„(n.r: Eşti fericit cu ce s-a întâmplat?) Da, am încercat absolut tot ce s-a putut. Primul stint nu a fost deloc unul rău, dar în al doilea am avut probleme. Am fost şi un pic ghinionist cu apariţia Safety Car-ului virtual.

Să fiu, totuşi, pe podium e o bucurie. Am dat tot ce am putut şi sunt mulţumit de acest rezultat”, a declarat Max Verstappen după cursă.

După Belgia urmează Marele Premiu al Ungariei, de pe circuitul Hungaroring, care se va vedea în perioada 24-26 iulie în Universul Antena.