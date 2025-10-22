Kira Hagi, mesaj emoționant de ziua fratelui Ianis. Ce i-a transmis la împlinirea vârstei de 27 de ani - Antena Sport

Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant în ziua în care fratele ei, Ianis, a împlinit vârsta de 27 de ani. Fiica „Regelui” nu a uitat de această ocazie și a postat o poză alături de internaționalul român.

Ianis Hagi a împlinit 27 de ani pe 22 octombrie. Fiul „Regelui” a primit multe mesaje de „La mulți ani”, inclusiv de la echipa națională și cea de club, Alanyaspor.

Kira Hagi, mesaj emoționant de ziua fratelui Ianis

Kira Hagi a postat o fotografie alături de Ianis Hagi din ziua nunții ei. Fiica „Regelui” i-a urat „La mulți ani” fratelui ei și și-a exprimat iubirea față de el: „Te iubesc. La mulți ani”, i-a transmis Kira fratelui ei, Ianis Hagi.

Kira Hagi s-a căsătorit în această vară cu Thomas Ferfelis, fostul ei coleg de facultate. Cei doi s-au cununat religios la biserica „Sfântul Visarion” din București, acolo unde și Ianis și Elena, soția lui, și-au unit destinele în urmă cu un an (vezi imagini de la nunta lui Ianis Hagi în galeria foto de la finalul articolului).

„Ianis Hagi, internaționalul nostru cu 49 de selecții și 7 goluri pentru România, împlinește azi 27 de ani! La Mulți Ani”, se arată și în mesajul postat de echipa națională, de ziua lui Ianis Hagi.