Petre Bulmaga şi-a pierdut apartamentul după explozia din Rahova şi cere acum ajutorul oamenilor - Antena Sport

Petre Bulmaga şi-a pierdut apartamentul după explozia din Rahova şi cere acum ajutorul oamenilor

22 octombrie 2025, 12:42

Explozie Rahova - Hepta

Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale, anunţă Agenţia Naţională pentru Sport.

ANS a precizat că i-a oferit oficialului sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.

Petre Bulmaga şi-a pierdut apartamentul în urma exploziei din Rahova

“Comunitatea sportivă, alături de cei afectaţi de explozia din Sectorul 5, Bucureşti

Tragedia produsă în urmă cu câteva zile, în urma exploziei din Sectorul 5, a îndoliat întreaga comunitate: trei persoane şi-au pierdut viaţa, alte douăzeci au fost rănite, iar sute de oameni au rămas fără locuinţă.

Printre cei grav afectaţi se numără şi Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, care şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale.

În aceste momente dificile, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe domnul Petre Bulmaga, oferindu-i sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.

Agenţia Naţională pentru Sport este şi va rămâne alături de comunitatea sportivă — atât la bine, cât şi la greu. Solidaritatea, empatia şi spiritul de echipă sunt valori care ne definesc şi care ne unesc în faţa oricărei încercări.

Transmitem condoleanţe familiilor îndurerate şi gânduri de însănătoşire celor răniţi.

Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județeCutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Totodată, ne exprimăm susţinerea faţă de domnul Petre Bulmaga, care, într-un mesaj public, a transmis:

„Este o perioadă foarte grea şi încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt. Cu speranţă, apelez la cei care pot şi doresc să mă ajute. Orice sprijin contează — fie o sumă de bani, fie o distribuire a acestui mesaj””, este mesajul transmis de ANS pe Facebook.

Donaţii se pot face în contul personal:

  • IBAN: RO38INGB0000999900025350
  • Titular cont: Petrica Bulmaga
  • Banca: INGB CENTRALA
  • Cod SWIFT/BIC: INGBROBU
