Cine este bărbatul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. E putred de bogat - Antena Sport

Simona Halep a evitat să se mai afişeze cu alţi bărbaţi după despărţira de Toni Iuruc. Recent, ea a surprins cu o serie de fotografii, unde lângă ea s-a aflat în permanenţă un tinerel. Imediat s-a speculat despre o apropiere între cei doi. Care este adevărul până la urmă şi cine este bărbatul alături de care Simona Halep se afișează?

Simona Halep, divorțată de Toni Iuruc din septembrie 2022, a revenit la Cluj, unde a asistat la un meci de baschet al echipei locale. L-a avut alături, și de această dată, pe Patrick Ciorcilă. Puţini români ştiu cine este el, dar provine dintr-o familie înstărită şi la rândul lui a jucat tenis.



Cine este tatăl lui Patrick Ciorcilă

Patrick, 28 de ani, este directorul la Sports Festival și fiul directorului Băncii Transilvania, unul dintre sponsorii Simonei. Tatăl lui, Horia Ciorcilă, are 61 de ani și ocupă funcția de președinte al Consiliului de Administrație. În 2013, juniorul Patrick se afla în circuitul echipei de Cupa Davis, fiind convocat la meciurile cu Finlanda şi cu Olanda, și a evoluat în calificările Openului României de la București, unde a pierdut la ucraineanul Serghei Stahkovsky, scor 3-6, 5-7.

Simona Halep, 34 de ani împliniți pe 27 septembrie, s-a retras din tenis la începutul anului.