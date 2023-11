Lucian Goian, imagine de colecţie cu Gheorghe Ştefan "Pinalti"! Ce a putut spune despre milionar fostul jucător al lui Dinamo - Antena Sport

Nu mai există o asemenea variantă, să intru în politică. Am auzit și eu asemenea vorbe, dar ele sunt lansate probabil de oameni, de adversari de-ai mei care nu-mi vor nici astăzi binele.

Mi se trage totul de la cei peste 20 de ani petrecuți în politică, dar asta e! Eu am interdicție de a candida până în septembrie 2026 sau septembrie 2027, fac asta public, ca lumea să știe cum stau lucrurile în ceea ce mă privește”, a declarat, în această lună, Gheorghe Ștefan, pentru cancan.ro.

După ani și ani, ”Magiun” și ”Pinalti” au stat la șpriț!

Gheorghe Ștefan a fost unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc, în urmă cu câțiva ani. Fostul finanțator de la Ceahlăul a ieșit din prim planul fotbalului nostru după ce a fost arestat. Fostul antrenor al moldovenilor, Marin ”Magiun” Barbu s-a reîntâlnit după mult timp cu cel poreclit ”Pinalti”.

”Magiun” și ”Pinalti” au stat la un spriț, la Piatra Neamț. Marin Barbu a povestit cum se prezintă Gheorghe Ștefan, la ora actuală. Omul de afaceri nu mai vrea să audă de fotbal după ce a pățit. ”Arată mai bine ca atunci când era tânăr”, susține ”Magiun”.

”Am fost la Piatra Neamț, m-am întâlnit cu foștii jucători, am făcut o miuță, am stat la un spriț. A venit și dânsul. S-a bucurat că ne-a văzut pe toți, arată foarte bine. Slăbuț, în blugi, geacă cu puf de pinguin. E șmecher omul. Îi place fotbalul, dar nu cred că va reveni.

Dacă stăm bine și ne gândim, a pătimit din cauza asta. Nu vrea să mai revină în fotbal. Le-am spus că trebuie să mai nască un Ștefan ca să mai aibă fotbal la Piatra Neamț”, a dezvăluit ”Magiun” Barbu la AS.ro LIVE.

Povești de la Piatra Neamț

Marin Barbu a fost de nu mai puțin de patru ori antrenorul celor de la Ceahlăul. De fiecare dată când echipa era în impas, ”Pinalti” apela la ”Magiun” să îl salveze.