Marea companie din România pe care Rinat Ahmetov vrea să o cumpere la jumătate de preț

Rinat Ahmetov se pregătește să achiziționeze o mare companie din România.
5 companii s-au înscris la licitaţia pentru cumpărarea Combinatului siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex Galați), programată vineri. Noua rundă de vânzare vine cu două noutăți esențiale. Prețul de începere a licitației a scăzut de la 709 milioane la 444 de milioane de euro, iar printre competitori se numără și magnatul ucrainean Rinat Ahmetov, cu o avere de 8 miliarde de euro.
Marea companie din România pe care Rinat Ahmetov vrea să o cumpere
„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.
Conform acestuia, cei care aveau deja caietul de sarcini nu erau obligaţi să îl mai achizițoneze.
„În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi 5”, a completat oficialul.
Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA, este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov.
Miliardarul din Ucraina a fost în România recent, la înmormântarea marelui antrenor Mircea Lucescu.
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