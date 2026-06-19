Home | Extra | Marea companie din România pe care Rinat Ahmetov vrea să o cumpere la jumătate de preț

Marea companie din România pe care Rinat Ahmetov vrea să o cumpere la jumătate de preț

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 13:41

Comentarii
Marea companie din România pe care Rinat Ahmetov vrea să o cumpere la jumătate de preț
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rinat Ahmetov se pregătește să achiziționeze o mare companie din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

5 companii s-au înscris la licitaţia pentru cumpărarea Combinatului siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex Galați), programată vineri. Noua rundă de vânzare vine cu două noutăți esențiale. Prețul de începere a licitației a scăzut de la 709 milioane la 444 de milioane de euro, iar printre competitori se numără și magnatul ucrainean Rinat Ahmetov, cu o avere de 8 miliarde de euro.

Marea companie din România pe care Rinat Ahmetov vrea să o cumpere

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.

Conform acestuia, cei care aveau deja caietul de sarcini nu erau obligaţi să îl mai achizițoneze.

„În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi 5”, a completat oficialul.

Reclamă
Reclamă

Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA, este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov.

Miliardarul din Ucraina a fost în România recent, la înmormântarea marelui antrenor Mircea Lucescu.

Peste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul TermoenergeticaPeste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul Termoenergetica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situație în cazul adolescentului de 14 ani înecat într-un iaz din Dorohoi
Observator
Răsturnare de situație în cazul adolescentului de 14 ani înecat într-un iaz din Dorohoi
Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”
Fanatik.ro
Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”
13:37

Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale
13:21

Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Ce a dus la ruptura cu patronul Savvidis
12:47

Horațiu Moldovan, dorit în Turcia! Ce echipă i-a făcut ofertă
12:40

Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY
12:31

Achraf Hakimi, judecat pentru viol! Veste dură primită de capitanul Marocului, chiar în timpul Campionatului Mondial
12:11

Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire”
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 3 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte 4 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB