Anunţul lui Florin Manea despre plecarea lui Radu Drăgușin la AC Milan - Antena Sport

Radu Drăgușin este din nou apt de joc după accidentarea gravă la genunchi, dar şansele să fie din nou titular la Tottenham sunt infime. Astfel, el ar putea schimba echipa în 2026.

Internaționalul român este dorit înapoi în Serie A, de unde a plecat la Tottenham în ianuarie 2024, de la Genoa. AC Milan este echipa care îl vrea pe Radu Drăgușin și care negociază cu Tottenham un împrumut al fundașului român, anunță jurnalistul Felice Mastronzo.

Impresarul fotbalistului neagă tratativele. Mai mult, Florin Manea susţine că poziţia jucătorului este de a rămâne în Anglia.

“Nu este nimic adevărat, eu nu știu nimic. Trebuie să se vorbească cu mine, altfel sunt degeaba discuțiile. Noi nu ne-am gândit să plecăm în această iarnă. Dacă am vrea să facem asta, găsim variante. Nu ne-a stat gândul să plecăm acum.

În viață nu se știe niciodată și mai ales în fotbal, dar poziția noastră în momentul de față este să continuăm la Tottenham. Radu este în revenire, așteaptă să joace, se pregătește pentru asta”, a spus Florin Manea, pentru digisport.ro.