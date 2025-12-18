Situaţie incredibilă în Premier League! 22 de jucători riscă să fie suspendaţi, cu o etapă înainte de Crăciun - Antena Sport

Cu o săptămână îninte de Crăciun, 22 de jucători din Premier League riscă să fie suspendaţi pentru etapa cu numărul 18. Chiar dacă anul acesta, un singur meci va avea loc pe 26 decembrie, de Boxing Day, cele mai multe partide vor avea loc pe 27 decembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii britanici au descoperit acest lucru şi s-au amuzat. Foarte mulţi se întreabă acum dacă jucătorii vor forţa un nou avertisment în etapa cu numărul 17, pentru a putea petrece mai mult timp acasă.

22 de jucători din Premier League riscă să fie suspendaţi, cu o etapă înainte de Crăciun

Potrivit regulilor din Premier League, un jucător care primeşte cinci cartonaşe galbene în primele 19 etape ale sezonului primeşte o etapă de suspendare.

Britanicii de la dailymail.co.uk au făcut lista, iar pe ea se regăsesc nume importante din Premier League. Gianluigi Donnarumma şi Bernardo Silva de la Manchester City se află în această situaţie, la fel şi Martin Zubimendi de la liderul Arsenal. Aston Villa are şi ea doi jucători care riscă suspendarea, Matty Cash şi Boubacar Kamara.

De la Manchester United, Patrick Dorgu se află în această situaţie, în timp ce “reprezentantul” lui Liverpool este Dominik Szoboszlai. Este cazul şi altor jucători precum căpitanii lui Newcastle şi Sunderland, Bruno Guimaraes, respectiv Granit Xhaka, dar şi Semenyo de la Bournemouth.