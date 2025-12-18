Situaţie incredibilă în Premier League! 22 de jucători riscă să fie suspendaţi, cu o etapă înainte de Crăciun - Antena Sport

Închide meniul
Situaţie incredibilă în Premier League! 22 de jucători riscă să fie suspendaţi, cu o etapă înainte de Crăciun

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 13:49

Anthony Taylor / Profimedia

Cu o săptămână îninte de Crăciun, 22 de jucători din Premier League riscă să fie suspendaţi pentru etapa cu numărul 18. Chiar dacă anul acesta, un singur meci va avea loc pe 26 decembrie, de Boxing Day, cele mai multe partide vor avea loc pe 27 decembrie.

Jurnaliştii britanici au descoperit acest lucru şi s-au amuzat. Foarte mulţi se întreabă acum dacă jucătorii vor forţa un nou avertisment în etapa cu numărul 17, pentru a putea petrece mai mult timp acasă.

Potrivit regulilor din Premier League, un jucător care primeşte cinci cartonaşe galbene în primele 19 etape ale sezonului primeşte o etapă de suspendare.

Britanicii de la dailymail.co.uk au făcut lista, iar pe ea se regăsesc nume importante din Premier League. Gianluigi Donnarumma şi Bernardo Silva de la Manchester City se află în această situaţie, la fel şi Martin Zubimendi de la liderul Arsenal. Aston Villa are şi ea doi jucători care riscă suspendarea, Matty Cash şi Boubacar Kamara.

De la Manchester United, Patrick Dorgu se află în această situaţie, în timp ce “reprezentantul” lui Liverpool este Dominik Szoboszlai. Este cazul şi altor jucători precum căpitanii lui Newcastle şi Sunderland, Bruno Guimaraes, respectiv Granit Xhaka, dar şi Semenyo de la Bournemouth.

Jurnaliştii britanici nu au vrut să insinueze nimic, dar au amintit de Kevin Nolan, fostul jucător al lui West Ham, cel care a devenit celebru pentru absenţele sale în etapele de Boxing Day. “Recordul” fostului fotbalist este de cinci ani la rând în care a fost suspendat, dar a negat de fiecare dată atunci când a fost întrebat dacă aceste suspendări au fost intenţionate.

Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie