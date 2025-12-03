Mirel Rădoi este istorie. Ce răspuns a dat Cârţu la întrebarea dacă Felipe Coelho a schimbat în bine Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Mirel Rădoi este istorie. Ce răspuns a dat Cârţu la întrebarea dacă Felipe Coelho a schimbat în bine Universitatea Craiova

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 11:00

Fază Mirel Rădoi - Sorin Cârțu / Colaj Captură Prima Sport + Hepta

„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”, a fost întrebarea la care Sorin Cârţu a dat un răspun ferm. Din punctul de vedere al fostului jucător al Craiovei Maxima, Felipe Coelho a reuşit să vină cu îmbunătăţiri la echipă. Fără să se rostească numele lui Mirel Rădoi, Cârţu crede că echipa este acum eficientă cu Coelho pe bancă.

„Sunt 2-3 săptămâni. Nu pot să îi pun eticheta antrenorului nici de bine, nici de rău. Dar din ce vedem e un anumit echilibru pe care încearcă să-l transmită echipei. Și în ceea ce privește atacul și apărarea. Mie mi-a plăcut atitudinea lui de la partida cu Mainz. A fost și un alt adversar. A venit cu 5 spate, voia să nu piardă. Luni a jucat în oglindă. Deciziile lui mi s-au părut cât se poate de bune. Dacă tu nu vrei să riști, nu risc nici eu sau risc mai târziu. S-a păstrat un echilibru până s-a ivit situația aia cu penalty-ul la Cicâldău. Chiar dacă el nu a fost principal, dar se vede că a participat la multe meciuri internaționale. Întotdeauna o partidă de tipul celei cu Mainz cam așa trebuie să stea. Nu înseamnă că dacă dau gol în min 10 am câștigat partida. Pot să dau în 85 și să îmi fie bine. Un meci de tipul ăsta cam așa se joacă”, a spus Cârţu.

Chiar dacă nu a câştigat cu U Cluj, Cârţu crede că Universitatea Craiova a făcut un meci bun, din punct de vedere tactic. “Mie mi-a plăcut și la meciul cu U Cluj. Nu s-a expus. Bergodi s-a gândit să ne prindă pe contraatac. Nu au avut decât șutul lui Lukic în plasa laterală, în rest nu am avut spații ca să ne expunem”, a mai spus Sorin Cârțu, pentru Fanatik.ro.

12:47
