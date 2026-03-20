„Nu înțeleg de ce ar face cineva asta” Fosta iubită a lui Yamal s-a ales cu contul spart de hackeri

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 10:46

Nicki Nicole trece printr-o nouă perioadă grea. Cântăreața din Argentina care spunea că se va concentra pe muzică după despărțirea de Lamine Yamal a descoperit că cineva i-a accesat timp de mai multe săptămâni contul de Instagram.

Hackerii s-au dat în petec în ultimele zile cu postări tot mai ciudate, lucru observat și de fani. Nicki a postat apoi explicația în mai multe story-uri. „Cine a intrat pe contul meu nu va scăpa!” a transmis Nicki.

„Acum câteva zile mi-a dispărut canalul de broadcast și ieri am înțeles de ce: cineva îmi folosea contul de săptămâni întregi fără ca eu să știu. A trimis mesaje, dar le-a șters ca să nu le văd și chiar a dat like-uri” a mai spus artista.

Cel mai grav lucru: i-a fost șters canalul de broadcast: „Asta mă doare cel mai tare, pentru că acolo vorbeam mereu” s-a plâns interpreta piesei „Ojos Verdes”. Ea a transmis și un mesaj disperat către fanii ei: „Nu știu exact ce s-a întâmplat sau de ce ar face cineva asta, dar aveți grijă la conturile voastre. Mi se pare absurd că trebuie să explic asta, pentru că sincer, cine intră pe un Instagram ca să facă așa ceva?” a mai spus Nicki Nicole, care și-a asigurat apoi fanii că situația a fost rezolvată.

Loading ... Loading ...
