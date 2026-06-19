Nuntă mare la naționala României. Dennis Man s-a căsătorit și a făcut petrecere. Stanciu a fost naș

Internaționalul român Dennis Man traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal. După un sezon de succes în fotbalul european, atacantul și-a unit destinul cu aleasa inimii în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate la Timișoara.

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Evenimentul a avut loc joi seară, 18 iunie, la puțin peste o săptămână de la cununia civilă, și a reunit familia, prietenii apropiați și numeroase personalități din lumea sportului.

Un rol special la marele eveniment l-a avut Nicolae Stanciu, care a fost ales nașul cuplului.

Dennis Man, unul dintre cei mai importanți jucători ai generației actuale, evoluează în prezent la PSV Eindhoven, alături de care a cucerit titlul de campion al Olandei în sezonul recent încheiat. Totodată, fotbalistul este un om de bază în echipa națională a României.

Petrecerea de nuntă a avut loc într-o locație exclusivistă din Timișoara, iar printre artiștii care au întreținut atmosfera s-au numărat Georgiana Lobonț și Andrei Velcu, cunoscut publicului sub numele de scenă Tzancă Uraganul.