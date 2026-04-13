Probleme de sănătate pentru Gigi Becali! Dezvăluirea făcută în ziua în care i s-a reținut permisul

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 11:55

Gig Becali / hepta.ro

Gigi Becali a primit vești proaste de Paște, după ce a rămas fără permis de conducere. Latifundiarul din Pipera a fost înregistrat conducând cu 106 km/h într-o localitate unde limita de viteză este mult mai redusă.

Nu este prima dată când omul de afaceri se află într-o astfel de ipostază. În urmă cu aproximativ un an, tot în preajma Paștelui, acesta a fost surprins de radar în aceeași zonă, circulând cu peste 105 km/h.

Gigi Becali, mărturie despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Gigi Becali a primit lovitură după lovitură, latifundiarul din Pipera fiind surprins conducând cu 106 km/h într-o zonă în care limita era de 40 km/h. Patronul celor de la FCSB a rămas fără permis de conducere.

Mai mult decât atât, finanțatorul roș-albaștrilor a vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și care l-au ținut la pat pentru trei zile.

„Dacă vrei să ai inimă lucrătoare, inimă bucuroasă, așa cum am eu, inimă bucuroasă. Iartă-mă, Doamne, de mândrie, dar am inimă bucuroasă.

Toate belelele le iau ca praful în față. Așa a vrut Hristos. Uite sunt răgușit, am stat 3 zile, dar am mers înainte. A vrut vrășmașul să mă îmbolnăvesc, dar așa a vrut Hristos.

Ca să nu mai fac păcate în Săptămâna Patimilor. Că tot spre binele nostru face Hristos. Și Dumnezeu nu ne duce în ispită. Ne duce spre binele nostru”, a declarat Gigi Becali, potrivit România TV.

