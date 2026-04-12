Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză

Prima zi de Paște nu a fost una liniștită pentru Gigi Becali, care s-a confruntat cu o situație neplăcută chiar în timpul sărbătorilor. Omul de afaceri a fost surprins de radar în timp ce circula cu viteză peste limita legală în zona Pipera, anunță cancan.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul din Pipera a fost înregistrat conducând cu 106 km/h într-o localitate unde limita de viteză este mult mai redusă. În urma abaterii, polițiștii au aplicat sancțiunile prevăzute de lege, iar consecința principală a fost suspendarea permisului de conducere. Astfel, Gigi Becali a rămas fără dreptul de a conduce chiar în prima zi de Paște.

Nu este prima dată când omul de afaceri se află într-o astfel de ipostază. În urmă cu aproximativ un an, tot în preajma Paștelui, acesta a fost surprins de radar în aceeași zonă, circulând cu peste 105 km/h. Atunci, sancțiunea a fost similară: amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Ulterior, Gigi Becali a contestat în instanță decizia autorităților, însă demersul său nu a avut succes, instanța menținând sancțiunea aplicată.