Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: "Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!" - Antena Sport

Danielle Collins a rămas singură de un an şi vrea să-şi refacă viaţa personală. Tenismena americană este deschisă la orice provocare şi încearcă să cunoască bărbaţi înculisv pe alicaţii de dating. Astfel, ea şi-a făcut cont de Tinder, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri.

Danielle are 31 de ani a ajuns acum pe locul 63, în clasamentul WTA. Cu doar trei ani în urmă, era a șaptea jucătoare a lumii și juca finala Australian Open, unde a pierdut în fața lui Ashleigh Barty, care s-a retras la scurt timp după. Ea s-a întâlnit şi cu Simona Halep. Românca noastră era locul 13 WTA atunci şi a fost eliminată din turneul de la Montreal, după ce a cedat în trei seturi în fața americancei, scor 6-2, 4-6, 4-6.

Ce conţine mesajul postat de Danielle Collins pe Tinder

Danielle Collins intenţionează să se retragă din tenis şi să-şi întemeieze o familie. „Momentan sunt o jucătoare profesionistă de tenis, dar cumva tind să devin o soție tradițională. Serios, am trecut deja de faza cu «șefa în relație». Vreau doar să cresc găini, să fac chestii casnice, să coc pâine proaspătă de casă, să am grijă de câini, să fiu o mamă care stă acasă și, sper, să am curând câțiva copii. Dacă intenționezi să minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace, nu-mi scrie. Aici nu este loc pentru «scunzi»”, este mesajul amuzant scris de Danielle Collins pentru bărbaţi, potrivit dailymail.co.uk.

Danielle Collins are o avere estimată la 8 milioane de dolari

Numai din premiile din turnee, până în octombrie 2025, Collins a câștigat peste 10,2 milioane de dolari! Anul 2024 a fost cel mai profitabil din punct de vedere financiar, cu câștiguri de peste 2,35 milioane de dolari, datorită titlurilor majore de la Miami Open și Charleston Open. Site-urile de specialitate estimează că ea are acum în conturi nu mai puţin de 8 milioane de dolari! Bonus pentru bărbaţii interesaţi, care pe lângă o femeie frumoasă se pot căsători cu o milionară!