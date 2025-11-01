Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: "Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!" - Antena Sport

Home | Extra | Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!”

Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!”

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 19:43

Comentarii
Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!

Sursa foto: profimedia

Danielle Collins a rămas singură de un an şi vrea să-şi refacă viaţa personală. Tenismena americană este deschisă la orice provocare şi încearcă să cunoască bărbaţi înculisv pe alicaţii de dating. Astfel, ea şi-a făcut cont de Tinder, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Danielle are 31 de ani a ajuns acum pe locul 63, în clasamentul WTA. Cu doar trei ani în urmă, era a șaptea jucătoare a lumii și juca finala Australian Open, unde a pierdut în fața lui Ashleigh Barty, care s-a retras la scurt timp după. Ea s-a întâlnit şi cu Simona Halep. Românca noastră era locul 13 WTA atunci şi a fost eliminată din turneul de la Montreal, după ce a cedat în trei seturi în fața americancei, scor 6-2, 4-6, 4-6.

Ce conţine mesajul postat de Danielle Collins pe Tinder

Danielle Collins intenţionează să se retragă din tenis şi să-şi întemeieze o familie. „Momentan sunt o jucătoare profesionistă de tenis, dar cumva tind să devin o soție tradițională. Serios, am trecut deja de faza cu «șefa în relație». Vreau doar să cresc găini, să fac chestii casnice, să coc pâine proaspătă de casă, să am grijă de câini, să fiu o mamă care stă acasă și, sper, să am curând câțiva copii. Dacă intenționezi să minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace, nu-mi scrie. Aici nu este loc pentru «scunzi»”, este mesajul amuzant scris de Danielle Collins pentru bărbaţi, potrivit dailymail.co.uk.

Danielle Collins are o avere estimată la 8 milioane de dolari

Numai din premiile din turnee, până în octombrie 2025, Collins a câștigat peste 10,2 milioane de dolari! Anul 2024 a fost cel mai profitabil din punct de vedere financiar, cu câștiguri de peste 2,35 milioane de dolari, datorită titlurilor majore de la Miami Open și Charleston Open. Site-urile de specialitate estimează că ea are acum în conturi nu mai puţin de 8 milioane de dolari! Bonus pentru bărbaţii interesaţi, care pe lângă o femeie frumoasă se pot căsători cu o milionară!

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
22:46
Darius Olaru, după Universitatea Cluj – FCSB 0-2: “Nu mai sunt meciuri uşoare”
22:42
Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14
22:29
Horațiu Moldovan l-a dat în judecată. Cere daune de 100.000 de lei
22:29
U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
22:15
VIDEOVitoria Guimaraes – Benfica LIVE VIDEO 0-0. “Vulturii” lui Mourinho se pot apropia de rivale
21:59
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 6 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei