"O dată la 100 de ani!" Florin Prunea, categoric după AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2: "Nu poţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | “O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi”

Alex Masgras Publicat: 19 decembrie 2025, 9:56

Vladimir Screciu şi Nicuşor Bancu / Sport Pictures

Florin Prunea a găsit cu greu o explicaţie pentru înfrângerea dramatică a Universităţii Craiova, din ultima etapă a grupei principale Conference League. AEK Atena s-a impus cu 3-2, după ce oltenii au condus cu 2-0. Ultimele două reuşite ale grecilor au venit în prelungiri, iar golul victoriei a fost marcat în minutul 90+14.

Fostul portar al naţionalei României este de părere că Universitatea Craiova a ratat o şansă uriaşă, aceea de a se califica în play-off-ul pentru optimile Conference League.

Florin Prunea, după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Caut, totuşi, o explicaţie”

În ceea ce priveşte modul în care s-a desfăşurat partida, Prunea este convins că ce a păţit Craiova în meciul de la Atena este o raritate, iar marea dezamăgire este că oltenii au fost la mâna lor. În cele din urmă, fostul portar consideră că schimbările lui Coelho din finalul partidei au fost neinspirate:

“A început prost primele 10 minute, dar după Craiova a fost echipa care a jucat. 80 de minute a controlat jocul.

Parcă mi-a fost frică atunci când a dat Badelj să respingă mingea. Mă așteptam ca arbitrul să fluiere. Au fost la mâna lor, au fost aproape de o performanță incredibilă. De foarte mult timp Craiova nu mai ajunsese acolo. Au fost la mâna lor.

Caut, totuși, o explicație. Mă gândesc și la schimbările astea pe care le-a făcut Coelho. Mi s-au părut neinspirate.

Cicâldău… intrarea lui Mogoș acolo. Au fost doi contra unu la faza golului doi. Isenko a greșit, dar mai avut intervenții mari. Este un lucru care se întâmplă o dată la 100 de ani. Au controlat jocul. Nu poți să pierzi o calificare de maniera asta. Au avut două ocazii să facă 3-0″, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

