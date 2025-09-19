Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria - Antena Sport

Tragedie în sportul românesc! Un fost jucător de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, a murit în SUA.
Este vorba despre Ciprian Scrobotă, un fotbalist din Aiud, care a trecut, în perioada junioratului, și pe la CFR Cluj. Acesta se afla în Statele Unite ale Americii, prin intermediul programului Work and Travel.
Ciprian Scrobotă, fost jucător la CFR Cluj, a murit la doar 20 de ani, în SUA
Decesul acestuia a survenit în urma unui tragic accident, cu doar o zi înainte de revenirea în țară. Tristul anunț a fost făcut de Ilie Lazăr, cel care i-a fost antrenor.
De menționat este că familia lui Ciprian a pornit o strângere de fonduri pentru repatrierea sa.
Persoanele care doresc să ajute familia lui Ciprian Scrobotă o pot face printr-o donație, în contul IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201. Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru.
