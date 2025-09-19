Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria - Antena Sport

Home | Extra | Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria

Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria

Publicat: 19 septembrie 2025, 13:38

Comentarii
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria

FOTO: LPS Cluj

Tragedie în sportul românesc! Un fost jucător de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, a murit în SUA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Ciprian Scrobotă, un fotbalist din Aiud, care a trecut, în perioada junioratului, și pe la CFR Cluj. Acesta se afla în Statele Unite ale Americii, prin intermediul programului Work and Travel.

Ciprian Scrobotă, fost jucător la CFR Cluj, a murit la doar 20 de ani, în SUA

Decesul acestuia a survenit în urma unui tragic accident, cu doar o zi înainte de revenirea în țară. Tristul anunț a fost făcut de Ilie Lazăr, cel care i-a fost antrenor.

De menționat este că familia lui Ciprian a pornit o strângere de fonduri pentru repatrierea sa.

Persoanele care doresc să ajute familia lui Ciprian Scrobotă o pot face printr-o donație, în contul IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201. Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Observator
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
15:39
EXCLUSIVIoan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: “Dacă te tot rupi încă doi ani, poate să se termine cariera ta”
15:25
Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant
15:18
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul – Universitatea Craiova: “Nu va fi deloc uşor”
15:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a MP al Azerbaidjanului! Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:57
Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”
14:43
Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute 6 Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”