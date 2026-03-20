Home | Extra | Un luptător de wrestling, executat de Guvernul din Iran. Făcea parte din lotul național

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 14:42

Comentarii
Saleh Mohammadi, luptător din lotul național de wrestling al Iranului, a fost executat

În mijlocul unui război cu Statele Unite precedat de proteste în toată țara, Iranul continuă lupta cu „moharebeh”, adică „război împotriva lui Dumnezeu”. Iar recent a executat trei bărbați acuzați că au ucis doi polițiști în timpul protestelor din luna ianuarie. Cei trei au fost executați prin spânzurare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cei trei se afla și Saleh Mohammadi, un tânăr de doar 19 ani cu o carieră promițătoare în wrestlingul amator, parte din lotul național al Iranului. Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi sunt celelalte două persoane executate.

A negat acuzațiile

Saleh a fost arestat pe 15 ianuarie și condamnat la moarte în februarie. Execuția a avut loc joi în provincia Qom, după ce Curtea Supremă din Iran a confirmat sentințele.

Saleh a negat acuzații, spunând că acea confesiune care a fost prezentată a avut loc după ce a fost torturat. Acuzația de „moharabeh” este frecvent folosită în Iran pentru condamnarea protestatarilor și oponenților.

Iranul protestează

În decembrie au început protestele în Iran și s-au extins în 180 de orașe din 31 de regiuni. Una dintre cele mai mari provocări împotriva guvernului de la Revoluția Islamică din 1979.

Reclamă
Reclamă

Răspunsul autorităților la proteste a fost violent. Conform Human Rights Activists News Agency (HRANA), cel puțin 7000 de persoane au fost ucise, inclusiv 6.488 de protestatari și 236 de copii. HRANA acuză un „tsunami” de arestări arbitrare, torturări și dispariții forțate în urma protestelor.

În 2025, Iranul a executat peste 2.000 de persoane, cel mai mare număr anul din 1989 încoace.

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
