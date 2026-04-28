Anthony Joshua se pregăteşte de revenirea în ring, după accidentul tragic în care şi-a pierdut prietenii: “Azi e următorul pas”

Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial la categoria grea, va reveni în ring pe 25 iulie în Arabia Saudită. Aceasta va fi prima luptă a lui Joshua de la accidentul de maşină din decembrie 2025 care a curmat viaţa a doi dintre apropiaţii săi.

„Nu este un secret că mi-am făcut timp să mă reconstruiesc şi să mă întăresc pentru a fi gata să revin în ring, iar astăzi este următorul pas în această călătorie. Abia aştept să revin la competiţii şi să o reiau exact de unde am rămas”, scrie boxerul în comunicatul organizatorilor meciului de revenire.

Anthony Joshua se pregăteşte de revenirea în ring, după accidentul tragic în care şi-a pierdut prietenii

Boxerul britanic Anthony Joshua va lupta împotriva albanezului Kristian Prenga, pe 25 iulie, la Riad, în Arabia Saudită, la şapte luni după accidentul de maşină care i-a întrerupt cariera, au anunţat luni promotorii evenimentului. Meciul pare a fi un fel de încălzire pentru confruntarea anticipată, dar încă neconfirmată, din noiembrie, împotriva compatriotului său, fostul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury.

Joshua (36 de ani) a luptat ultimul său meci în decembrie 2025 împotriva YouTuberului Jake Paul, înainte de a lua o pauză competiţională în urma unui accident rutier suferit în aceeaşi lună, în Nigeria, accident în care bocerul a suferit răni minore, dar în care au decedat doi dintre apropiaţii săi.