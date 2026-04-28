Anthony Joshua se pregăteşte de revenirea în ring, după accidentul tragic în care şi-a pierdut prietenii: “Azi e următorul pas”

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 9:05

Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial la categoria grea, va reveni în ring pe 25 iulie în Arabia Saudită. Aceasta va fi prima luptă a lui Joshua de la accidentul de maşină din decembrie 2025 care a curmat viaţa a doi dintre apropiaţii săi.

„Nu este un secret că mi-am făcut timp să mă reconstruiesc şi să mă întăresc pentru a fi gata să revin în ring, iar astăzi este următorul pas în această călătorie. Abia aştept să revin la competiţii şi să o reiau exact de unde am rămas”, scrie boxerul în comunicatul organizatorilor meciului de revenire.

Boxerul britanic Anthony Joshua va lupta împotriva albanezului Kristian Prenga, pe 25 iulie, la Riad, în Arabia Saudită, la şapte luni după accidentul de maşină care i-a întrerupt cariera, au anunţat luni promotorii evenimentului. Meciul pare a fi un fel de încălzire pentru confruntarea anticipată, dar încă neconfirmată, din noiembrie, împotriva compatriotului său, fostul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury.

Joshua (36 de ani) a luptat ultimul său meci în decembrie 2025 împotriva YouTuberului Jake Paul, înainte de a lua o pauză competiţională în urma unui accident rutier suferit în aceeaşi lună, în Nigeria, accident în care bocerul a suferit răni minore, dar în care au decedat doi dintre apropiaţii săi.

