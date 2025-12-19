Anthony Joshua, avantaj de 12 kg la cântarul oficial, înaintea meciului cu Jake Paul - Antena Sport

Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial al greilor, a prezentat un avantaj de 12 kg în faţa adversarului său Jake Paul, joi, la Miami, la cântarul oficial dinaintea meciului care va avea loc vineri, informează AFP.
Conform termenilor contractuali, Joshua trebuia să cântărească sub 111,13 kg, iar joi cântarul a înregistrat 110 kg faţă de 98 kg pentru Paul.
Diferenţa de 12 kg între Anthony Joshua şi Jake Paul la cântarul oficial
Meciul dintre campionul olimpic din 2012 şi youtuber-ul american devenit boxer Jake Paul este considerată potenţial periculos pentru cel din urmă, cu atât mai mult cu cât Joshua a demonstrat prin cântar ceea ce afirmase anterior, şi anume că nu intenţionează să-şi menajeze adversarul.
“Eu sunt un tip foarte respectuos, crescut într-o familie bună, dar dacă pot să te ucid, te voi ucide. Aşa sunt”, i-a transmis Joshua lui Paul.
Paul îl va înfrunta pe fostul campion mondial într-o luptă de opt runde, programată vineri la Miami (Statele Unite), iar cei doi protagonişti vor împărţi o bursă de 184 de milioane de dolari (aproape 157 de milioane de euro), constituind unul din cele mai valoroase meciuri din istoria boxului.
Joshua, dublu campion mondial, a deţinut titlul unificat al “greilor” din 2017 până în 2019, iar apoi din nou, începând din 2019 şi până în 2021.
