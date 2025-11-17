Jake Paul, un nou meci de senzaţie! Îl va înfrunta pe Anthony Joshua: "O să explodeze internetul cu faţa lui" - Antena Sport

YouTuber-ul american Jake Paul (28 de ani), care s-a reconvertit în boxer de câţiva ani, va disputa un meci de box împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani). Întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Miami pe 19 decembrie şi va fi transmisă în direct pe Netflix.

Câştigător în noiembrie 2024 în faţa veteranului Mike Tyson, în vârstă de 58 de ani, prin decizie unanimă, Jake Paul va lupta unul dintre cei mai buni boxeri din categoria grea din lume, încă în activitate. La ultima sa apariţie în septembrie 2024, „AJ” a pierdut în faţa compatriotului său Daniel Dubois pentru titlul IBF la categoria grea. Cu câteva luni mai devreme, în martie, Joshua l-a învins prin knock-out pe Francis Ngannou, o vedetă a MMA, într-un meci demonstrativ.

Iniţial, Jake Paul ar fi trebuit să se confrunte cu Gervonta Davis în luna noiembrie, dar influencerul a anulat meciul din cauza acuzaţiilor de violenţă domestică împotriva campionului WBA la categoria uşoară.

Anthony Joshua cântărea 114,1 kilograme în momentul înfrângerii sale împotriva lui Daniel Dubois, în timp ce Jake Paul cântărea 100 de kilograme anul trecut, când l-a învins pe Mike Tyson. Sunt prevăzute opt runde între campionul olimpic din 2012 şi YouTuberul. „Nu este o simulare de AI. Este ziua judecăţii de apoi”, a declarat Paul într-un comunicat.

Jake Paul vizează în mod deschis un titlu mondial. „Când îl voi învinge pe Anthony Joshua, toate îndoielile vor dispărea şi nimeni nu-mi va putea refuza şansa de a lupta pentru titlul mondial”, a avertizat americanul. „Către toţi cei care mă urăsc, asta aţi vrut. Poporului britanic, îmi pare rău. Vineri, 19 decembrie, sub reflectoarele din Miami, în direct în întreaga lume, exclusiv pe Netflix, torţa va fi transmisă şi Goliathul britanic va fi făcut KO.”