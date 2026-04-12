Tyson Fury a revenit în ring! Boxerul de 37 de ani l-a provocat pe Anthony Joshua, după victoria de pe stadionul lui Tottenham

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 10:25

Tyson Fury / Profimedia

Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, a avut parte de o revenire victorioasă în ring, după o pauză de 15 luni, învingându-l la puncte pe rusul Arslanbek Mahmudov, într-un meci disputat sâmbătă seara la Londra, informează AFP.

Fury, în vârstă de 37 de ani, s-a impus printr-o decizie unanimă a celor trei arbitri judecători, la finalul celor 12 reprize ale luptei găzduite de stadionul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, în faţa unui public care l-a susţinut.

Tyson Fury a revenit în ring după 15 luni cu o victorie

“Gipsy King”, aşa cum se autointitulează pugilistul britanic, a semnat cu această ocazie a 35-a victorie din cariera sa, în 38 de meciuri. El nu mai boxase din decembrie 2024, când şi-a anunţat retragerea după ce a suferit a doua înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik.

Imediat încheierea meciului de sâmbătă, Tyson Fury a luat microfonul pentru a-i lansa o provocare marelui său rival englez Anthony Joshua, pe care a dorit să-l înfrunte în mai multe rânduri, dar disputele contractuale, problemele fizice sau alte evenimente au zădărnicit încercările anterioare de se a stabili o luptă între cei doi.

Se pare că cele două părţi au fost aproape de finalizarea unui acord înainte ca Joshua să decidă să pună cariera sa între paranteze după tragicul accident rutier produs în luna decembrie Nigeria, în urma căruia doi dintre colaboratorii săi au decedat.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Observator
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams
Fanatik.ro
„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams
13:23

Filipe Coelho, despre derby-ul cu Universitatea Cluj pentru primul loc: “Nu este un meci decisiv”
13:00

VIDEOAnze Kopitar, discurs emoționant după Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 0-1: “Vă mulțumesc din tot sufletul”
12:34

Cristiano Bergodi face praf naționala Italiei: “E o rușine”
12:06

Guvernul RD Congo, prima reacție după ce jucătorii nu au fost lăsați să revină la cluburi: “Nu vă faceți riji”
11:57

Antrenorul lui DC United, susținere totală pentru Louis Munteanu, după revenirea pe teren: “Nu e ușor”
11:52

Pe ce loc termină Dinamo campionatul. Verdictul lui Cristi Borcea
Vezi toate știrile
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 FCSB – Oțelul 4-0. Roş-albaştrii, show pe Arena Naţională. Cel mai bun meci sub comanda lui Mirel Rădoi în play-out
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii