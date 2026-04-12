Tyson Fury a revenit în ring! Boxerul de 37 de ani l-a provocat pe Anthony Joshua, după victoria de pe stadionul lui Tottenham

Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, a avut parte de o revenire victorioasă în ring, după o pauză de 15 luni, învingându-l la puncte pe rusul Arslanbek Mahmudov, într-un meci disputat sâmbătă seara la Londra, informează AFP.

Fury, în vârstă de 37 de ani, s-a impus printr-o decizie unanimă a celor trei arbitri judecători, la finalul celor 12 reprize ale luptei găzduite de stadionul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, în faţa unui public care l-a susţinut.

“Gipsy King”, aşa cum se autointitulează pugilistul britanic, a semnat cu această ocazie a 35-a victorie din cariera sa, în 38 de meciuri. El nu mai boxase din decembrie 2024, când şi-a anunţat retragerea după ce a suferit a doua înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik.

Imediat încheierea meciului de sâmbătă, Tyson Fury a luat microfonul pentru a-i lansa o provocare marelui său rival englez Anthony Joshua, pe care a dorit să-l înfrunte în mai multe rânduri, dar disputele contractuale, problemele fizice sau alte evenimente au zădărnicit încercările anterioare de se a stabili o luptă între cei doi.

Se pare că cele două părţi au fost aproape de finalizarea unui acord înainte ca Joshua să decidă să pună cariera sa între paranteze după tragicul accident rutier produs în luna decembrie Nigeria, în urma căruia doi dintre colaboratorii săi au decedat.