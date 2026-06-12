Neymar, situație critică înainte de Brazilia – Maroc! Starul lui Santos nu s-a antrenat. Ce scenarii se iau în calcul

Situația lui Neymar este din ce în ce mai complicată, în condițiile în care mai sunt mai puțin de 48 de ore până la startul confruntării dintre Brazilia și Maroc, transmisă în direct pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Fotbalistul celor de la Santos nu s-a antrenat deloc și are șanse mari să nu poată evolua în niciun meci din faza grupelor de la Campionatul Mondial.
Neymar ar putea rata faza grupelor la Cupa Mondială
Îngrijorare în cantonamentul naționalei Braziliei, asta după ce Neymar nu s-a antrenat deloc în cursul zilei de vineri. Starul lui Carlo Ancelotti are în continuare probleme la gambă, iar veștile nu sunt deloc bune.
Mai mult decât atât, deși se zvonea că acesta ar putea fi apt pentru jocul cu Maroc, se pare că șansele ca el să evolueze în faza grupelor sunt infime.
Brazilia – Maroc este duminică, 14 iunie, începând cu ora 01:00 în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Scoția și Haiti mai fac parte din grupa Braziliei.
.@CBF_Futebol, Neymar non si è allenato: le ultime sulle sue condizioni 👇🏻https://t.co/oO5wRhmx2L
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 12, 2026
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