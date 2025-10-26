Meciul pentru centură dintre Ciryl Gane şi Tom Aspinall, oprit după prima rundă! Care a fost motivul - Antena Sport

Francezul Ciryl Gane a luptat, sâmbătă seară, la Abu Dhabi, împotriva campionului englez Tom Aspinall pentru centura UFC la categoria grea (+93 kg), după două eşecuri în 2022 şi 2023.

După un început promiţător în prima rundă, lupta a fost brusc întreruptă, după ce francezul l-a lovit involuntar cu degetul în ochi pe britanic. Lupta a fost oprită şi s-a declarat „no contest”, Tom Aspinall păstrându-şi centura. O seară care i-a dezamăgit pe fani, dar şi pe luptători.

„Sunt dezamăgit de rezultatul luptei, inevitabil. Din mai multe motive, în raport cu tot ce am putut pune în practică, cu angajamentele. De asemenea, în raport cu aspectul luptei, cu viitorul. Nu este deloc un rezultat satisfăcător. Acum, nu ştiu încă ce îmi rezervă viitorul. Am încredere în managerul meu, în echipa mea şi în UFC, ei sunt cei care decid între ei. Eu sunt doar un luptător”, a declarat Ciryl Gane.

În ring, după meci, francezul părea dezamăgit, pe punctul de a izbucni în lacrimi. „Sunt multe emoţii! Finalul este complicat. Suntem puţin dezgustaţi… există frustrare, aveam impresia că am câştigat prima rundă. Mulţumesc tuturor francezilor, aş fi vrut să-l duc în Franţa şi să sărbătoresc cu toată lumea”, a spus el în ring.

Aşa cum a anunţat şeful UFC, Dana White, în conferinţa de presă de după meci, duelul va fi reprogramat.