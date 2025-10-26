Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Meciul pentru centură dintre Ciryl Gane şi Tom Aspinall, oprit după prima rundă! Care a fost motivul - Antena Sport

Home | Fight | Meciul pentru centură dintre Ciryl Gane şi Tom Aspinall, oprit după prima rundă! Care a fost motivul

Meciul pentru centură dintre Ciryl Gane şi Tom Aspinall, oprit după prima rundă! Care a fost motivul

Publicat: 26 octombrie 2025, 14:50

Comentarii
Meciul pentru centură dintre Ciryl Gane şi Tom Aspinall, oprit după prima rundă! Care a fost motivul

Profimedia Images

Francezul Ciryl Gane a luptat, sâmbătă seară, la Abu Dhabi, împotriva campionului englez Tom Aspinall pentru centura UFC la categoria grea (+93 kg), după două eşecuri în 2022 şi 2023.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După un început promiţător în prima rundă, lupta a fost brusc întreruptă, după ce francezul l-a lovit involuntar cu degetul în ochi pe britanic. Lupta a fost oprită şi s-a declarat „no contest”, Tom Aspinall păstrându-şi centura. O seară care i-a dezamăgit pe fani, dar şi pe luptători.

Ciryl Gane l-a lovit din greşeală cu degetul în ochi pe Tom Aspinall şi a pierdut lupta pentru centura UFC

Sunt dezamăgit de rezultatul luptei, inevitabil. Din mai multe motive, în raport cu tot ce am putut pune în practică, cu angajamentele. De asemenea, în raport cu aspectul luptei, cu viitorul. Nu este deloc un rezultat satisfăcător. Acum, nu ştiu încă ce îmi rezervă viitorul. Am încredere în managerul meu, în echipa mea şi în UFC, ei sunt cei care decid între ei. Eu sunt doar un luptător”, a declarat Ciryl Gane.

În ring, după meci, francezul părea dezamăgit, pe punctul de a izbucni în lacrimi. „Sunt multe emoţii! Finalul este complicat. Suntem puţin dezgustaţi… există frustrare, aveam impresia că am câştigat prima rundă. Mulţumesc tuturor francezilor, aş fi vrut să-l duc în Franţa şi să sărbătoresc cu toată lumea”, a spus el în ring.

Aşa cum a anunţat şeful UFC, Dana White, în conferinţa de presă de după meci, duelul va fi reprogramat.

Reclamă
Reclamă

Tom Aspinall a fost supărat după meci pentru faptul că publicul l-a fluierat. “Am fost lovit cu degetul în ochi. Ce era să fac? De ce mă huiduiţi?“, a spus el.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
Observator
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
16:52
VIDEOHaos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu”
16:37
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
16:32
Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”
16:23
Real Madrid – Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar. Echipele de start
16:21
Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA: „Vom fi în play-off / Avem șanse la campionat”
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene