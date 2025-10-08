Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni! Ce se întâmplă cu lupta în gala UFC de la Casa Albă - Antena Sport

Conor McGregor, starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP.
McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancţiunea, a anunţat Agenţia antidoping a sporturilor de contact (CSAD), care administrează programul antidoping pentru puternica ligă UFC condusă de Dana White.
Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni
CSAD a menţionat că McGregor “revenea după o accidentare” la momentul respectiv şi “nu se pregătea pentru o luptă”. Luptătorul a “cooperat” cu anchetatori, iar agenţia a decis să-i reducă sancţiunea de la 24 la 18 luni, cu efect retroactiv din septembrie 2024, luna ultimului său test ratat (13 iunie, 19 şi 20 septembrie 2024).
Irlandezul ar putea astfel să lupte începând cu 20 martie 2026, fiind liber să participe la gala din 14 iunie programată la Casa Albă, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a preşedintelui american Donald Trump.
McGregor şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a lupta la Casa Albă. Dana White, un apropiat al liderului republican, a declarat până acum că nu a intrat în negocieri cu luptătorii pentru acest eveniment.
O mare vedetă MMA cu multiple centuri de campion, “The Notorious” nu a mai apărut în octogon de la înfrângerea suferită în faţa lui Dustin Poirier în iulie 2021.
McGregor, o figură importantă a mişcării anti-imigraţie din Irlanda şi-a retras luna trecută candidatura pentru alegerile prezidenţiale din ţara sa, programate pentru sfârşitul lunii octombrie.
Luptătorul irlandez a fost condamnat în luna noiembrie în civil într-un caz de viol şi a pierdut apelul la sfârşitul lunii iulie. De asemenea, el a fost dat în judecată în instanţa civilă federală a SUA de către o femeie care l-a acuzat că a agresat-o sexual în iunie 2023, la Miami.
- Tyson Fury revine în ring. Va lupta din nou cu Oleksandr Usyk, în 2026
- Legendarul Jon Jones se retrage din MMA. Mesajul de rămas-bun al sportivului: “Va fi întotdeauna o parte din mine”
- “Regele” Saul „Canelo” Alvarez l-a învins pe William Scull şi a unificat toate centurile de la supermijlocie
- Chris Eubank Jr a ajuns la spital după ce l-a învins pe Conor Benn!
- “Ce faci dacă devii campioană mondială?” Răspunsul Lăcrămioarei Perijoc înainte de startul Campionatului Mondial de box feminin