Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni! Ce se întâmplă cu lupta în gala UFC de la Casa Albă - Antena Sport

Conor McGregor, starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP.

McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancţiunea, a anunţat Agenţia antidoping a sporturilor de contact (CSAD), care administrează programul antidoping pentru puternica ligă UFC condusă de Dana White.

CSAD a menţionat că McGregor “revenea după o accidentare” la momentul respectiv şi “nu se pregătea pentru o luptă”. Luptătorul a “cooperat” cu anchetatori, iar agenţia a decis să-i reducă sancţiunea de la 24 la 18 luni, cu efect retroactiv din septembrie 2024, luna ultimului său test ratat (13 iunie, 19 şi 20 septembrie 2024).

Irlandezul ar putea astfel să lupte începând cu 20 martie 2026, fiind liber să participe la gala din 14 iunie programată la Casa Albă, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a preşedintelui american Donald Trump.

McGregor şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a lupta la Casa Albă. Dana White, un apropiat al liderului republican, a declarat până acum că nu a intrat în negocieri cu luptătorii pentru acest eveniment.