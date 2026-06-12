Rodri este unul dintre jucătorii lui Manchester City despre care s-a zvonit că ar urma să plece după ce Pep Guardiola i-a părăsit pe “cetăţeni” după 10 ani.

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Mijlocaşul de 29 de ani cotat la 50 de milioane de euro a dezvăluit că e cu gândul doar la Mondialul la care participă alături de Spania, echipă pe care a condus-o magistral la victoria de la EURO 2024, acolo unde a fost desemnat jucătorul turneului.

Rodri a dat cărţile pe faţă când a fost întrebat despre eventuala plecare de la Manchester City

“O să fiu sincer. Am stat destul de detașat de tot ce s-a scris. Evident, la un moment dat anumite informații ajung și la tine, dar chiar nu știu ce e cu ele și de unde vin.

Înțeleg că toate astea fac parte din joc. Știm că numele nostru circulă mereu în presă și acceptăm lucrul ăsta. Dar acum nu mă gândesc la asta și nu voi lua nicio decizie în acest moment.

Ăsta e adevărul, nu mă gândesc la viitorul meu acum. Prioritatea mea e Cupa Mondială. Cu toată munca și efortul mental pe care l-am depus pentru a reveni după accidentare, ar fi culmea să mă gândesc la orice altceva acum. După Cupa Mondială, vom vedea ce se întâmplă”, a spus Rodri, citat de Foot Mercato.