„A fost un șoc masiv” Carlos Sainz recunoaște că a fost nu se aștepta să fie înlocuit: „Eram 99% sigur că voi continua cu Ferrari” - Antena Sport

Carlos Sainz şi Lewis Hamilton pe podium în Las Vegas, 24 noiembrie 2024 - Profimedia Carlos Sainz a vorbit despre emoțiile care l-au mîcinat după ce a aflat că nu va continua cu Ferrari. Spaniolul în vârstă de 30 de ani a fost înlocuit de echipa italiană cu Lewis Hamilton, câştigător de 7 ori al titlului mondial. Fostul pilot Ferrari a dezvăluit că a primit vestea ca pe un şoc şi că nu a fost pregătit pentru o asemenea mutare. Ibericul a testat deja monopostul noi sale echipe, Williams, pentru care va concura începând din 2025. Carlos Sainz a dezvăluit cum s-a simţit atunci când Lewis Hamilton a fost anunţat pilot Ferrari pentru 2025 Carlos Sainz se pregătea să înceapă cel de-al patrulea sezon alături de Ferrari în momentul în care vestea că Lewis Hamilton a semnat un contract cu italienii, pe mai multe sezoane, a zguduit paddock-ul Formulei 1. Se pare că acesta a trecut prin clipe de coșmar după ce a aflat vestea că va fi înlocuit. În cele din urmă, spaniolul în vârstă de 30 de ani a mărturisit că tot procesul l-a făcut un „șofer mult mai bun". „Cred că la începutul anului, am fost testat mai mult decât am fost vreodată testat până acum și viața m-a pus într-o situație care nu era deloc confortabilă. Mi s-a spus că nu voi continua cu echipa și că eram 99% sigur că voi continua să merg în acea iarnă. A fost un șoc masiv pentru speranțele mele și, evident, nu m-am bucurat de acel moment. M-am antrenat în continuare și m-am pregătit în continuare pentru acel sezon, țintind să fiu pregătit să câștig curse, să câștig un campionat dacă s-a prezentat ocazia, și am intrat în acel an încă plin de energie, dar evident cu această situație incomodă și o situație incomodă",a declarat Carlos Sainz, potrivit formula1.com.

Carlos Sainz a semnat cu Williams pentru 2025

Mai mult, fostul pilot Ferrari a dezvăluit că familia, prietenii şi iubita i-au fost alături în momentele dificile. Din sezonul 2025, Sainz vaface echipă cu Alex Albon la Williams.

„Îmi amintesc că am fost foarte emoționat pe acel podium de Grand Prix al Australiei pentru că acolo era tatăl meu, era evident managerul meu, prietena mea, toți cei care au fost alături de mine. Evident că mă gândeam la mama mea. Toți m-au văzut suferind în timpul iernii. Când spun că am suferit nu vreau să spun că plângeam în spatele ușilor închise, ci, de fapt, am fost rănit. Am fost rănit pentru că nu mă așteptam. Nu eram pregătit pentru asemenea veste. Am fost un pic în șoc pentru o vreme.

Îmi amintesc după Australia că m-am gândit cât de norocos sunt să am oamenii pe care îi am în jurul meu, susținându-mă și dându-mi acea putere interioară pentru a depăși ceea ce a fost un moment dificil. Acum, când mă uit înapoi la asta, sunt aproape fericit, mândru că s-a întâmplat, pentru că m-a făcut un șofer mult mai bun și un atlet mult mai bun în general”, a mai spus spaniolul.

