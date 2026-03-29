“Am avut foarte mare noroc cu Safety Car-ul”. Kimi Antonelli, fără ocolișuri după victoria din Japonia

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 10:22

Kimi Antonelli, pe podium - Profimedia Images

Kimi Antonelli a oferit primul său interviu după ce a câștigat o nouă cursă în Formula 1 și s-a impus în Marele Premiu al Japoniei. Italianul de la Mercedes nu s-a ferit să recunoască faptul că a avut noroc cu apariția Safety Car-ului la jumătatea cursei, moment petrecut după accidentul violent al lui Oliver Bearman.

Kimi Antonelli și-a trecut în cont a doua sa victorie consecutivă din Formula 1, la capătul unei curse de la Suzuka pe care nu a început-o bine, dar pe care a controlat-o din a doua jumătate până la final. Succesul respectiv l-a transformat pe puștiul de 19 ani în cel mai tânăr pilot care reușește să conducă în clasamentul piloților, după ce l-a devansat pe colegul său, George Russell.

Kimi Antonelli, reacție sinceră după Marele Premiu al Japoniei

După cursă, Antonelli și ceilalți doi ocupanți ai podiumului, Oscar Piastri și Charles Leclerc, au acordat interviurile clasice realizate de fostul campion mondial, Damon Hill. Pilotul din Bologna a recunoscut că a avut noroc cu Safety Car-ul, care a apărut pe pistă când el se afla pe primul loc și la scurt timp după ce Russel și Piastri intraseră la boxe pentru a face schimbul de pneuri. Antonelli a profitat de moment pentru a intra și el la boxe și nu și-a pierdut poziția din clasament.

În plus, italianul a punctat că este prea devreme să se gândească la titlul mondial, după care a spus și la ce ar mai trebui să lucreze el și echipa sa: startul de cursă, care a fost din nou unul slab. După primele viraje, primii trei piloți din grilă erau Piastri, Leclerc și Norris.

Se simte destul de bine! Este mult prea devreme să mă gândesc la titlul mondial, dar suntem pe un drum bun. Am avut un start teribil, trebuie să verific ce s-a întâmplat, dar Safety Car-ul a ajutat. O jumătate a doua bună, m-am simțit bine în mașină.

Am multe săptămâni să mă antrenez (n.r. cu ambreiajul), startul a fost un punct slab pentru noi în acest an și trebuie să îmbunătățim acest lucru, pentru că foarte ușor poți să câștigi sau să pierzi curse din acest motiv.

Da, am avut foarte mare noroc cu apariția Safety Car-ului și de îndată ce am fost în aer curat, mașina a fost incredibilă, ritmul a fost incredibil. Nu știu ce s-ar fi întâmplat sau nu știu cum ar fi fost rezultatul fără Safety Car, dar cu siguranță mi-a făcut viața mult mai ușoară“, a spus pilotul italian după cursă.

Formula 1 va avea parte de o pauză forțată de amânarea Grand Prix-urilor din Bahrain și Arabia Saudită, după care va continua cu Marele Premiu de la Miami, care va avea loc în weekend-ul 1-3 mai.

