Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! “Ce maşină avem!”

Kimi Antonelli (Mercedes) a obţinut a doua sa victorie în acest sezon de Formula 1. Pilotul de doar 19 ani s-a impus în Marele Premiu al Japoniei, după succesul din China. La Suzuka, podiumul a fost completat de Oscar Piastri şi Charles Leclerc.
În urma acestei victorii, Antonelli este noul lider al clasamentului piloţilor. El a devenit astfel cel mai tânăr lider în ierarhia mondială.
YOUNGEST CHAMPIONSHIP LEADER IN F1 HISTORY!
✨ Kimi Antonelli ✨#F1 #JapaneseGP
— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică
“Este, ce victorie! Am avut noroc cu safety car-ul, dar ritmul a fost incredibil la final. Vă mulţumesc tuturor, fete şi băieţi! Ce maşină avem! Vă mulţumesc mult”, a spus noul lider al clasamentului piloţilor.
Italia nu a mai avut niciun lider în clasamentul piloţilor din 2005, atunci când Fisichella era primul, după Marele Premiu al Australiei.
