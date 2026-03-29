Home | Formula 1 | Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! “Ce maşină avem!”

Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! “Ce maşină avem!”

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 10:01

Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! Ce maşină avem!

Kimi Antonelli - Getty Images

Kimi Antonelli (Mercedes) a obţinut a doua sa victorie în acest sezon de Formula 1. Pilotul de doar 19 ani s-a impus în Marele Premiu al Japoniei, după succesul din China. La Suzuka, podiumul a fost completat de Oscar Piastri şi Charles Leclerc.

În urma acestei victorii, Antonelli este noul lider al clasamentului piloţilor. El a devenit astfel cel mai tânăr lider în ierarhia mondială.

Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică

“Este, ce victorie! Am avut noroc cu safety car-ul, dar ritmul a fost incredibil la final. Vă mulţumesc tuturor, fete şi băieţi! Ce maşină avem! Vă mulţumesc mult”, a spus noul lider al clasamentului piloţilor.

Italia nu a mai avut niciun lider în clasamentul piloţilor din 2005, atunci când Fisichella era primul, după Marele Premiu al Australiei.

Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
