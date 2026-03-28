Marele Premiu al Japoniei LIVE VIDEO (07:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Kimi Antonelli va pleca din pole-position

Alex Masgras Publicat: 28 martie 2026, 23:22

Kimi Antonelli, la Suzuka / Profimedia

Cursa din Marele Premiu al Japoniei va începe la ora 07:45 şi va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Kimi Antonelli, tânărul de 19 ani al celor de la Mercedes şi câştigător etapa trecută la Shanghai va pleca din pole-position în cursa de la Suzuka.

Puştiul de 19 ani va pleca din prima linie alături de coechipierul George Russell, care s-a clasat pe locul 2 la finalul calficărilor. Din linia a doua vor pleca Oscar Piastri şi Charles Leclerc.

În primele două etape, piloţii de la Mercedes au dominat competiţia şi şi-au împărţit victoriile. George Russell a câştigat în prima etapă, de la Melbourne, în timp ce Kimi Antonelli s-a impus la Shanghai. Ambele podiumuri au fost completate de piloţi Ferrari. În Australia, Leclerc a încheiat cursa pe locul 3, în timp ce Hamilton s-a clasat pe locul 3 în China.

În acest moment, George Russell este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 51 de puncte, urmat de Kimi Antonelli, cu 47 de puncte. Charles Leclerc este pe locul 3, cu 34 de puncte, în timp ce Lewis Hamilton este pe 4, cu 33 de puncte.

În clasamentul constructorilor, Mercedes a ajuns deja la 98 de puncte, în timp ce Ferrari este pe locul 2, cu 67 de puncte. Distanţa faţă de locul 3 este mare, cu McLaren care are doar 18 puncte.

Sezonul trecut, Marele Premiu al Japoniei a fost câştigat de Max Verstappen. Pilotul olandez a fost urmat atunci pe podium de cei doi piloţi de la McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri.

Primul Grand Prix de Formula 1 a avut loc pe circuitul de la Suzuka în 1987. Piloţii trebuie să parcurgă 53 de tururi în cursă, ceea ce înseamnă o distanţă de 307,471 km. Recordul pe tur în ritm de cursă este stabilit de Kimi Antonelli în 2025, cu timpul de 1:30.965.

