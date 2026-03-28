Marele Premiu al Japoniei LIVE VIDEO (07:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Kimi Antonelli va pleca din pole-position

Cursa din Marele Premiu al Japoniei va începe la ora 07:45 şi va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Kimi Antonelli, tânărul de 19 ani al celor de la Mercedes şi câştigător etapa trecută la Shanghai va pleca din pole-position în cursa de la Suzuka.

Puştiul de 19 ani va pleca din prima linie alături de coechipierul George Russell, care s-a clasat pe locul 2 la finalul calficărilor. Din linia a doua vor pleca Oscar Piastri şi Charles Leclerc.

În primele două etape, piloţii de la Mercedes au dominat competiţia şi şi-au împărţit victoriile. George Russell a câştigat în prima etapă, de la Melbourne, în timp ce Kimi Antonelli s-a impus la Shanghai. Ambele podiumuri au fost completate de piloţi Ferrari. În Australia, Leclerc a încheiat cursa pe locul 3, în timp ce Hamilton s-a clasat pe locul 3 în China.

În acest moment, George Russell este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 51 de puncte, urmat de Kimi Antonelli, cu 47 de puncte. Charles Leclerc este pe locul 3, cu 34 de puncte, în timp ce Lewis Hamilton este pe 4, cu 33 de puncte.