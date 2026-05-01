Max Verstappen, mesaj categoric despre viitorul lui în F1, înainte de Marele Premiu de la Miami: “Încă am timp”

Max Verstappen a oferit declaraţii despre viitorul lui în Formula 1, înainte de Marele Premiu de la Miami. După ce au existat zvonuri conform cărora s-ar putea retrage la finalul acestui sezon, pilotul Red Bull a oferit detalii despre ce are în plan.
Verstappen a transmis că nu a luat o decizie finală privind ceea ce va face din sezonul viitor. Acesta a transmis că în săptămânile de pauză forţată din Formula 1 a fost ocupat, având întâlniri cu cei de la FIA privind noile reguli din “Marele Circ”.
Max Verstappen, anunţ despre viitorul lui în Formula 1
Max Verstappen speră să poată pilota la capacitate maximă, în acest an. Pilotul Red Bull a fost extrem de vehement la începutul sezonului cu privire la noile reguli din Formula 1, însă în urma dialogului cu oficialii FIA, a ajuns la concluzia că lucrurile se pot îmbunătăţi.
“(N.r. Despre retragere) Nimic nou în legătură cu asta. În aceste săptămâni, am fost ocupat cu alte lucruri. Încă am timp şi iau totul uşor.
Partea pozitivă e că am avut întâlniti productive cu cei de la FOM şi FIA. Cred că e punctul de plecare pentru viitor.
Chiar şi peste câţiva ani, când poate nu voi mai fi aici, sper sincer, pentru viitorul următorilor piloţi, că va fi mai multă implicare în dialogurile cu organizatorii. Sunt convins că cei mai mulţi dintre piloţii de aici au senzaţia şi înţeleg ce înseamna calitatea din Formula 1 şi, mai presus de toate, un produs bun. Cred că asta reprezintă un mare pas în faţa în ceea ce priveşte comunicarea.
(N.r. Despre schimbările din Formula 1) Mi se pare că nu sunt mai mult decât o simplă gâdilare, deoarece, până la urmă, acesta este un sport extrem de complex şi politizat. Cred că toată lumea a făcut eforturi pentru a face ceva, dar asta nu va schimba lumea. Încă nu este exact ceea ce ne trebuie pentru a putea pilota la capacitate maximă, fără restricţii. Dar cum am mai spus, e dificil să-i facem pe toţi să fie de acord. Sper doar că, privind anul viitor, putem introduce schimbări cu adevărat semnificative“, a declarat Max Verstappen, conform marca.com.
Max Verstappen a avut rezultate modeste în primele trei curse ale acestui sezon. În Australia, el s-a clasat pe locul şase, în China a abandonat, iar în Japonia a încheiat cursa pe locul opt.
Pilotul Red Bull, de patru ori campion mondial, va avea ocazia să obţină primul podium al anului în cursa din Miami, care va fi duminică, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
- La Miami sunt toate premisele pentru o cursă nebună!
- Grand Prix, ediţia 44 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu de la Miami
- George Russell a dat cărţile pe faţă în legătură cu Max Verstappen: “Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”
- În Miami va fi pe muchie de cuțit. Analiza lui Adrian Georgescu
- Programul complet al Marelui Premiu de la Miami. Cursa e duminică (22:50, Antena 1 şi AntenaPLAY)