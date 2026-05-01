Max Verstappen, mesaj categoric despre viitorul lui în F1, înainte de Marele Premiu de la Miami: “Încă am timp”

Max Verstappen a oferit declaraţii despre viitorul lui în Formula 1, înainte de Marele Premiu de la Miami. După ce au existat zvonuri conform cărora s-ar putea retrage la finalul acestui sezon, pilotul Red Bull a oferit detalii despre ce are în plan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Verstappen a transmis că nu a luat o decizie finală privind ceea ce va face din sezonul viitor. Acesta a transmis că în săptămânile de pauză forţată din Formula 1 a fost ocupat, având întâlniri cu cei de la FIA privind noile reguli din “Marele Circ”.

Max Verstappen speră să poată pilota la capacitate maximă, în acest an. Pilotul Red Bull a fost extrem de vehement la începutul sezonului cu privire la noile reguli din Formula 1, însă în urma dialogului cu oficialii FIA, a ajuns la concluzia că lucrurile se pot îmbunătăţi.

“(N.r. Despre retragere) Nimic nou în legătură cu asta. În aceste săptămâni, am fost ocupat cu alte lucruri. Încă am timp şi iau totul uşor.

Partea pozitivă e că am avut întâlniti productive cu cei de la FOM şi FIA. Cred că e punctul de plecare pentru viitor.