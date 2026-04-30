George Russell a dat cărţile pe faţă în legătură cu Max Verstappen: “Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”

Pilotul Mercedes, George Russell, a afirmat că „ar fi păcat să-l pierdem pe Max Verstappen”, relativizând totuşi importanţa olandezului în contextul întregii istorii a Formulei 1.

Întrebat despre impactul pe care l-ar putea avea plecarea lui Max Verstappen din categoria regină a sporturilor cu motor (în marja Marelui Premiu de la Miami), britanicul în vârstă de 28 de ani a asigurat că „Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”.

George Russell a dat cărţile pe faţă în legătură cu Max Verstappen

„Ar fi păcat să-l pierdem pe Max, pentru că cred că tuturor ne place să concurăm împotriva lui şi că acest lucru face pur şi simplu parte integrantă din Formula 1”.

Pilotul Mercedes consideră că ameninţările repetate ale olandezului de a părăsi Formula 1 sunt legate de performanţele slabe ale Red Bull. Russell dă ca exemplu propriile sale dificultăţi de la „Săgeata Argintie” de acum patru ani.

“Nu-mi plăcea să conduc maşina din 2022 când aceasta sărea, ceea ce le distrugea spatele tuturor. Maşina era impunătoare, era grea, iar în virajele de mare viteză nu era foarte plăcută de condus”, a amintit englezul.