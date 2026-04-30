George Russell a dat cărţile pe faţă în legătură cu Max Verstappen: “Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”

Dan Roșu Publicat: 30 aprilie 2026, 11:03

Max Verstappen - Profimedia Images

Pilotul Mercedes, George Russell, a afirmat că „ar fi păcat să-l pierdem pe Max Verstappen”, relativizând totuşi importanţa olandezului în contextul întregii istorii a Formulei 1.

Întrebat despre impactul pe care l-ar putea avea plecarea lui Max Verstappen din categoria regină a sporturilor cu motor (în marja Marelui Premiu de la Miami), britanicul în vârstă de 28 de ani a asigurat că „Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”.

„Ar fi păcat să-l pierdem pe Max, pentru că cred că tuturor ne place să concurăm împotriva lui şi că acest lucru face pur şi simplu parte integrantă din Formula 1”.

Pilotul Mercedes consideră că ameninţările repetate ale olandezului de a părăsi Formula 1 sunt legate de performanţele slabe ale Red Bull. Russell dă ca exemplu propriile sale dificultăţi de la „Săgeata Argintie” de acum patru ani.

  Cursa Marelui Premiu de la Miami e duminică, de mai, de la 22:50, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

“Nu-mi plăcea să conduc maşina din 2022 când aceasta sărea, ceea ce le distrugea spatele tuturor. Maşina era impunătoare, era grea, iar în virajele de mare viteză nu era foarte plăcută de condus”, a amintit englezul.

George Russell a considerat totuşi că situaţia lui Verstappen este uşor diferită, întrucât acesta „a realizat ceea ce visează majoritatea piloţilor, şi anume să câştige un campionat. A câştigat deja patru, şi, la urma urmei, ajungem la un moment în viaţă în care nu mai are prea multe de realizat în Formula 1”.

 

