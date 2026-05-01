La Miami sunt toate premisele pentru o cursă nebună!

Miami International Autodrome este un circuit semipermanent amenajat pe spațiul unei mari parcări de lângă Hard Rock Stadium, arena care găzduiește meciurile echipei de hochei Miami Dolphins. Înaintea primei ediții, cea din 2022, au fost simulate pe calculator 36 de configurații posibile ale pistei. A fost aleasă una extrem de variată, cu 19 viraje. Există și diferențe însemnate de elevație, cea mai importantă fiind cea dintre virajele 13 și 16.

Traseul care nu iartă

Este un circuit care nu iartă. Lățimea redusă a pistei și zidurile apropiate înseamnă că și greșelile mici pot duce la incidente majore. Ca urmare, intervenția mașinii de siguranță, virtuală sau reală, este destul de probabilă. Din patru curse disputate până acum la Miami, doar cea din 2023 a fost fără neutralizare (SC sau VSC).

Aderența asfaltului e mare și abrazivitatea redusă. Pista a fost reasfaltată în 2023. Ca la orice circuit stradal, evoluția pistei (creșterea aderenței) este mare pe măsură ce weekend-ul se scurge. Pierderea medie la intrarea lui boxe pentru un schimb este de aproximativ 20,5 secunde.

Pentru această cursă a fost pregătită gama cea mai ”moale” din gama Pirelli: C3 (hard), C4 (medium) și C5 (soft).

Arșiță, apoi ploaie

Va fi cald la Miami, mai ales în zilele de vineri și de sâmbătă, când sunt anunțate temperaturi de 28 – 32 grade Celsius. Duminică însă vremea se va răci ușor și sunt foarte mari șanse de ploaie, mai ales în intervalul orar din preajma startului. Ar fi primul Mare Premiu disputat pe pistă udă în acest sezon.