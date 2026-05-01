La Miami sunt toate premisele pentru o cursă nebună!

Miami International Autodrome este un circuit semipermanent amenajat pe spațiul unei mari parcări de lângă Hard Rock Stadium, arena care găzduiește meciurile echipei de hochei Miami Dolphins. Înaintea primei ediții, cea din 2022, au fost simulate pe calculator 36 de configurații posibile ale pistei. A fost aleasă una extrem de variată, cu 19 viraje. Există și diferențe însemnate de elevație, cea mai importantă fiind cea dintre virajele 13 și 16.
Traseul care nu iartă
Este un circuit care nu iartă. Lățimea redusă a pistei și zidurile apropiate înseamnă că și greșelile mici pot duce la incidente majore. Ca urmare, intervenția mașinii de siguranță, virtuală sau reală, este destul de probabilă. Din patru curse disputate până acum la Miami, doar cea din 2023 a fost fără neutralizare (SC sau VSC).
Aderența asfaltului e mare și abrazivitatea redusă. Pista a fost reasfaltată în 2023. Ca la orice circuit stradal, evoluția pistei (creșterea aderenței) este mare pe măsură ce weekend-ul se scurge. Pierderea medie la intrarea lui boxe pentru un schimb este de aproximativ 20,5 secunde.
Pentru această cursă a fost pregătită gama cea mai ”moale” din gama Pirelli: C3 (hard), C4 (medium) și C5 (soft).
Arșiță, apoi ploaie
Va fi cald la Miami, mai ales în zilele de vineri și de sâmbătă, când sunt anunțate temperaturi de 28 – 32 grade Celsius. Duminică însă vremea se va răci ușor și sunt foarte mari șanse de ploaie, mai ales în intervalul orar din preajma startului. Ar fi primul Mare Premiu disputat pe pistă udă în acest sezon.
Prognoza meteo de ploaie pentru cursa clasică a urcat de la 46 la sută la 80, apoi a scăzut la 68%. La ora redactării acestui text urcase din nou la 91%, ceea se traduce prin ”aproape sigur”.
O caracteristică interesantă observată anul trecut a fost viteza cu care s-a uscat circuitul. Nu mai țin minte curse de sprint în care să se facă intrări la boxe. În 2025, piloții au trecut pe la standuri în cursa de sprint, schimbând intermediarele cu slick-uri în timpul celor 19 ture, în ciuda ploii torențiale care a căzut înainte de stingerea semaforului.
Condițiile schimbătoare pentru piloți nu sunt singurul motiv de îngrijorare pentru organizatori. Marele Premiu de la Miami se confruntă cu un risc crescut de întrerupere din cauza furtunilor puternice. Dacă va ploua, piloților nu li se va permite să utilizeze modul Boost pentru depășiri, din cauza temerilor că cuplul instantaneu generat de noile motoare ar putea duce la supravirare pe circuitul cu margini din beton. Aceasta în ciuda modificărilor aduse regulamentului în luna aprilie, care au redus puterea modului Boost la 150 kW.
E posibilă întreruperea
În cazul celor din public, situația este ușor complicată de o lege americană. Aceasta impune întreruperea oricărui eveniment public de amploare organizat în aer liber în cazul în care se apropie o furtună, din cauza riscului loviturilor de fulger. În astfel de situații, spectatorilor li se cere să părăsească arena respectivă.
În cazul Formulei 1, elicopterul medical nu ar avea voie să decoleze, ceea ce ar duce la întreruperea imediată a oricărei activități de pe circuit.
Se va echilibra lupta?
În ceea ce privește favorita, aceasta rămâne, clar, Mercedes. Team-ul din Brackley nu a făcut însă decât upgrade-uri minore, în timp de McLaren, Red Bull și Ferrari aduc pachete consistente de îmbunătățiri. Asta, fără a mai calcula efectul modificărilor de reguli.
Linia dreaptă de lansare la start/sosire, până la primul viraj, e una mai scurtă ca de obicei, de numai aproximativ 200 de metri. E destul de puțin pentru ca mașinile Ferrari să-și valorifice startul excelent, prilejuit de folosirea unui sistem turbo mai mic, dar și mai ușor de ”armat” în timpul startului. Peste câteva surse, odată cu introducerea unui nou motor, se spune că Ferrari va introduce și un turbo mai mare, dar asta nu se va întâmpla, deocamdată.
