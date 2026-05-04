Final dezastruos pentru Leclerc la Miami: penalizare de 20 de secunde. Verstappen a comis-o și el

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 10:25

Cursa de la Miami a avut un început nebun, cu Leclerc pe primul loc și o răsucire la 360 de grade a lui Verstappen / Getty Images

Kimi Antonelli a câștigat a treia cursă consecutivă la Miami după un început foarte dificil în care a pierdut poziția de lider în fața lui Leclerc. Pilotul de la Ferrari a avut însă un final de cursă cu adevărat dezastruos.

Leclerc a scăpat mașina de sub control în ultimul tur și a primit și o penalizare după cursă.

Leclerc, penalizare de 20 de secunde

Cu speranțe la podium pe final de cursă, Leclerc a avut multe bătăi de cap. În ultimul tur, a fost depășit de Oscar Piastri cu ușurință și a încercat apoi să revină. Nu a reușit. Mai mult, a pierdut controlul mașinii și a fost depășit și de Max Verstappen, și de George Russell.

Leclerc a încercat să încheie cursa pe poziția a șasea, însă nu mai putea să facă virajele corect, astfel că a tăiat mai multe șicane. Motiv pentru care a fost penalizat. Stewarzii au determinat că Leclerc a ieșit de pe pistă de mai multe ori fără un motiv justificabil.

Astfel, Leclerc a primit o penalizare post-cursă de 20 de secunde și a căzut pe locul 8 în clasament.

Verstappen rămâne pe locul 5

Max Verstappen a terminat cursa pe locul 5, cea mai bună poziție în acest sezon pentru fostul campion mondial. Însă și olandezul a primit o penalizare pentru că a încălcat linia albă care separă ieșirea de la pit de circuit.

Acest lucru s-a întâmplat în startul cursei, însă imaginile de care dispuneau stewarzii nu au fost concludente astfel că verdictul a fost amânat pentru după cursă. Atunci s-a determinat că Verstappen a încălcat regulament și a primit o penalizare de 5 secunde. Cum însă și Leclerc a fost penalizat, Verstappen a rămas pe poziția a 5-a în cursă.

Verstappen a început în forță Marele Premiu de la Miami însă în chiar primul tur s-a răsucit și a pierdut mai multe poziții: „Credeam că o să fac accident, dar am ținut mașina sub control și am reușit să fac un frumos 360 de grade. Dacă nu iese treaba cu F1, pot oricând să mă apuc de raliuri” a glumit Verstappen după cursă.

 

