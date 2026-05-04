Final dezastruos pentru Leclerc la Miami: penalizare de 20 de secunde. Verstappen a comis-o și el

Cursa de la Miami a avut un început nebun, cu Leclerc pe primul loc și o răsucire la 360 de grade a lui Verstappen / Getty Images

Kimi Antonelli a câștigat a treia cursă consecutivă la Miami după un început foarte dificil în care a pierdut poziția de lider în fața lui Leclerc. Pilotul de la Ferrari a avut însă un final de cursă cu adevărat dezastruos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leclerc a scăpat mașina de sub control în ultimul tur și a primit și o penalizare după cursă.

Leclerc, penalizare de 20 de secunde

Cu speranțe la podium pe final de cursă, Leclerc a avut multe bătăi de cap. În ultimul tur, a fost depășit de Oscar Piastri cu ușurință și a încercat apoi să revină. Nu a reușit. Mai mult, a pierdut controlul mașinii și a fost depășit și de Max Verstappen, și de George Russell.

Leclerc a încercat să încheie cursa pe poziția a șasea, însă nu mai putea să facă virajele corect, astfel că a tăiat mai multe șicane. Motiv pentru care a fost penalizat. Stewarzii au determinat că Leclerc a ieșit de pe pistă de mai multe ori fără un motiv justificabil.

Astfel, Leclerc a primit o penalizare post-cursă de 20 de secunde și a căzut pe locul 8 în clasament.