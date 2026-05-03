Formula 1 are o nouă stea. Opinia lui Adrian Georgescu după ce Antonelli a scris istorie

În ultimele două articole scriam că la Miami vor fi curse pe muchie de cuțit. De asemenea, că, dacă ar fi să pariez pe echipa care va oferi surpriza, ajungând aproape de nivelul Mercedes, aceasta ar fi McLaren. Cred că nu m-am înșelat în nicio privință.
McLaren a venit tare din urmă
Datele din simulările pentru ritm de cursă arătau că Mercedes era în continuare cea mai rapidă echipă. Antonelli era pilotul cel mai rapid cu mașina plină cu combustibil, cu doar 0,03 secunde pe tur față de coechipierul Russell.
În cursa de sprint, McLaren a obținut o ”dublă” greu de prevăzut după ce rezultatele team-ului papaya în primele trei Mari Premii ale sezonului au fost, cu excepția locului secund obținut de Piastri în Japonia, slabe.
Iar Norris putea triumfa și în cursa clasică. În turul cu numărul 26, englezul conducea, cu 2,2 secunde în fața lui Antonelli. Un tur mai târziu, italianul intra la boxe. În turul 28 a intrat și Norris. Undercut-ul celor de la Mercedes a funcționat. Pe anvelope proaspete, avantajul față de Norris a fost suficient pentru a genera un tur de ieșire din boxe net superior. Englezul a încercat ulterior să se apropie de Antonelli, dar nu a reușit. Aerul ”murdar” l-a ținut la distanță.
Norris însuși a recunoscut eroarea: “A mixed bag really, we just got undercut. We should have boxed first” — a spus el după cursă.
Ghinionul lui Leclerc
Să nu uităm însă contextul. În tururile 19-23, piloților li s-a transmis că se apropia o aversă de ploaie. Aceasta urma să afecteze traseul în virajele 7 și 8. Probabil că strategii McLaren au vrut să amâne intrarea pentru a vedea dacă va ploua.
Leclerc putea și el obține un loc pe podium în această cursă. A luat un start cum numai Ferrari mai poate lua, după care a rezistat asaltului lui Verstappen, olandezul făcând o piruetă pe traseu. Charles a condus cursa pana la neutralizarea din turul 7. După ce mașina de siguranță a părăsit traseul, Leclerc nu a putut rezista ritmului mai bun de cursă al lui Antonelli și Norris.
”Why did we stop?”
A fost chemat apoi la standuri în turul 22. Monegascul a chestionat decizia team-ului. “Why did we stop? When is the rain?” a întrebat Charles, pentru ca apoi să își roage ironic colegii să-l consulte și pe el la luarea deciziilor.
Cei de la Ferrari au pariat pe o cursă uscată și, din acest punct de vedere, au avut dreptate. Cele câteva picături nu s-au transformat într-o ploaie. Au vrut să se apere însă de undercut-ul lui Russell, care a intrat în turul 21, ceea ce a fost, până la urmă, o decizie greșită.
Mecanicii în roșu au greșit schimbul, căci oprirea lui Leclerc a durat 3,7 secunde. La întoarcere fostul lider a revenit pe poziția a 12-a, în urma lui Russell. Dar chiar și fără lestul unei opriri lungi cei de la Ferrari calculaseră greșit. Dacă oprirea la boxe ar fi durat doar 2 secunde, Leclerc ar fi revenit pe poziția a 11-a, în urma lui Ocon, chiar dacă s-ar fi aflat în fața lui Russell. Prea jos oricum și Leclerc a pierdut mult timp recuperând poziții.
Până la urmă, Leclerc a trebuit să parcurgă 36 de tururi cu niște gume hard, ceea ce nu ar fi fost greu pentru un ”tyre whisperer” ca el. Ferrari SF-26 tinde însă să supraîncălzească puntea spate în stinturi lung, iar avariile mașinii au agravat problema.
Max, ca funcția sinus
Max Verstappen a parcurs însă 49 de tururi cu gume hard. Este ceva de domeniul fantasticului, chiar și pe un traseu unde degradarea e redusă, având în vedere că anul trecut cel mai lung stint la Miami a fost de 36 de tururi. Este incredibilă capacitatea celor de la Red Bull și mai ales a lui Verstappen de a evolua de-a lungul weekend-ului și de a învăța din greșeli.
Eroarea lui de după start, greu de întâlnit la un pilot cu rutina lui Verstappen, a fost totuși urmată de o redresare miraculoasă a mașinii și de o adaptare inteligentă a strategiei, ajutată de neutralizarea din turul 7.
Vom mai vorbi însă despre ce au schimbat cei de la Red Bull la monopost și de ce Max Verstappen nu a fost penalizat pentru ce a fost penalizat Hadjar.
Kimi excepțional
Dar dintre toți a învins cel mai tânăr: Kimi Antonelli. La Miami s-a văzut o diferență mare față de colegul George Russell, mult mai experimentat decât italianul. Kimi a avut o cursă pe care, cu excepția startului, a controlat-o într-un stil de mare campion. Această victorie arată, mai mult decât cele două anterioare, că Formula 1 a câștigat o stea strălucitoare.
