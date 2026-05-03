Formula 1 are o nouă stea. Opinia lui Adrian Georgescu după ce Antonelli a scris istorie

Cei de la Ferrari au pariat pe o cursă uscată și, din acest punct de vedere, au avut dreptate. Cele câteva picături nu s-au transformat într-o ploaie. Au vrut să se apere însă de undercut-ul lui Russell, care a intrat în turul 21, ceea ce a fost, până la urmă, o decizie greșită.

Mecanicii în roșu au greșit schimbul, căci oprirea lui Leclerc a durat 3,7 secunde. La întoarcere fostul lider a revenit pe poziția a 12-a, în urma lui Russell. Dar chiar și fără lestul unei opriri lungi cei de la Ferrari calculaseră greșit. Dacă oprirea la boxe ar fi durat doar 2 secunde, Leclerc ar fi revenit pe poziția a 11-a, în urma lui Ocon, chiar dacă s-ar fi aflat în fața lui Russell. Prea jos oricum și Leclerc a pierdut mult timp recuperând poziții.

Până la urmă, Leclerc a trebuit să parcurgă 36 de tururi cu niște gume hard, ceea ce nu ar fi fost greu pentru un ”tyre whisperer” ca el. Ferrari SF-26 tinde însă să supraîncălzească puntea spate în stinturi lung, iar avariile mașinii au agravat problema.

Max, ca funcția sinus

Max Verstappen a parcurs însă 49 de tururi cu gume hard. Este ceva de domeniul fantasticului, chiar și pe un traseu unde degradarea e redusă, având în vedere că anul trecut cel mai lung stint la Miami a fost de 36 de tururi. Este incredibilă capacitatea celor de la Red Bull și mai ales a lui Verstappen de a evolua de-a lungul weekend-ului și de a învăța din greșeli.

Eroarea lui de după start, greu de întâlnit la un pilot cu rutina lui Verstappen, a fost totuși urmată de o redresare miraculoasă a mașinii și de o adaptare inteligentă a strategiei, ajutată de neutralizarea din turul 7.

Vom mai vorbi însă despre ce au schimbat cei de la Red Bull la monopost și de ce Max Verstappen nu a fost penalizat pentru ce a fost penalizat Hadjar.

Kimi excepțional

Dar dintre toți a învins cel mai tânăr: Kimi Antonelli. La Miami s-a văzut o diferență mare față de colegul George Russell, mult mai experimentat decât italianul. Kimi a avut o cursă pe care, cu excepția startului, a controlat-o într-un stil de mare campion. Această victorie arată, mai mult decât cele două anterioare, că Formula 1 a câștigat o stea strălucitoare.