Antonelli peste toți. Analiza lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu al Belgiei

Kimi Antonelli și-a construit calm un avans în Marele Premiu al Belgiei, așa cum a făcut-o de-a lungul întregului weekend. După o primă sesiune de antrenamente în care a obținut doar cel de-al șaselea timp (la peste jumătate de secundă în urma lui Verstappen), italianul a crescut și a fost în fruntea topurilor în FP2 și FP3. La fel a fost și în calificări. A mers slab în Q1, a fost în frunte în Q2 și Q3.
Punctul-cheie: Les Combes
„Un start bun va fi important, apoi să rămân în frunte în virajul al cincilea”, a descris Antonelli dezideratele sale pentru cursă. De ce spunea asta? Virajul al cincilea (Les Combes) oferă șansa cea mai bună de depășire, cu ajutorul ”boost-ului” electric, căci vine după lunga linie dreaptă Kemmel. După Les Combes, poziția pe pistă devine mult mai greu de atacat.
Interesant este că, după start, Verstappen a depășit la ieșirea din Eau Rouge, iar Antonelli a revenit în frunte exact înainte de virajul al cincilea. După care Kimi a început să construiască constant un avantaj, pe un traseu la care s-a adaptat perfect.
De ce Spa este o încercare grea în 2026
Pista de la Spa-Francorchamp e considerată a îngloba, cumva, toate traseele de Formula 1. Este cea mai complexă din calendarul F1. Este, de asemenea, și cea care dezvăluie cel mai clar limitările noului regulament. Conform acestuia, puterea electrică, creată din cea obținută prin combustie, are o pondere aproximativ egală cu cea obținută prin combustie.
Dar la Spa, unde turul are 7 kilometri, e imposibil să generezi atâta putere electrică încât să fie suficientă pentru abordarea cu viteză maximă a tuturor zonelor. De aceea, piloții sunt nevoiți să sacrifice viteza în anumite zone. Sunt zone unde vitezele coboară și cu 40 de kilometri pe oră față de anul trecut. În prezent, acolo se încarcă bateria, care va livra ”boost-ul” pentru următoarea linie unde e nevoie de multă viteză. De pildă, la Spa, este așa-zisul viraj Blanchimont, care are o deschidere de circa 140-150 grade. Înainte, piloții parcurgeau acest tronson cu viteza maximă posibilă. Acum, este mai eficient în ecuația unui timp pe tur cât mai mic ca prin Blanchimont să ”reîncarci”.
Antonelli a dominat categoric
Avantajul construit de Antonelli începând cu intrarea în turul secund ar fi fost suficient ca să câștige fără probleme. Dar ce ar fi o cursă la Spa fără apariția mașinilor de siguranță? La o astfel de apariție, Leclerc a avut noroc și a câștigat un ”cheap pitstop”.
Norocul a fost de partea monegascului în acest Mare Premiu, după cum fusese de partea lui Russell la Silverstone. Russell a ieșit încă din primul tur la Spa, după o coliziune cu Hamilton. Lewis a primit o penalizare de 5 secunde pentru acel episod. Leclerc a scăpat însă de penalizare după ce l-a ”strâns” pe același Hamilton pe linia Kemmel, câteva tururi mai târziu. Antonelli a fost și întârziat vreo trei tururi și de rezistența acerbă a lui Lando Norris în a fi depășit. (Englezul ar fi putut sta pe podium, dacă decizia McLaren de a schimba bateria, depășind cota alocată acestui sezon, nu l-ar fi mutat zece poziții în urmă pe grilă, pe 13).
Mercedes rămâne cea mai bună mașină
Numai că nimeni nu s-a putut lupta cu Mercedes și cu Kimi Antonelli la Spa-Francorchamps. Italianul l-a ajuns din urmă pe Leclerc cu zece tururi înainte de final și l-a depășit ușor. Ulterior, Leclerc a rămas la aproximativ 8 zecimi în urma lui Antonelli. A reușit să se mențină în interiorul acestui interval câteva tururi, înaintea intrării în ultima șicană. (Acolo se trage linia pentru acordarea pilotului din urmă a dreptului de a intra în Overtake Mode în turul următor.) Leclerc nu a putut rezista prea mult în interiorul acelui interval și s-a îndepărtat ușor de lider.
Stilul avântat al lui Kimi nu i-a mai jucat feste, nu a mai provocat daune mașinii, nu i-a mai adus penalizări pentru depășiri repetate ale limitelor pistei.
Doar apariția ploii ar mai fi putut încurca, poate, evoluția italianului. Dar n-a plouat, iar Kimi Antonelli a mai făcut un pas clar către primul său titlu de campion mondial.
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