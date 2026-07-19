Antonelli peste toți. Analiza lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu al Belgiei

Kimi Antonelli și-a construit calm un avans în Marele Premiu al Belgiei, așa cum a făcut-o de-a lungul întregului weekend. După o primă sesiune de antrenamente în care a obținut doar cel de-al șaselea timp (la peste jumătate de secundă în urma lui Verstappen), italianul a crescut și a fost în fruntea topurilor în FP2 și FP3. La fel a fost și în calificări. A mers slab în Q1, a fost în frunte în Q2 și Q3.

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Punctul-cheie: Les Combes

„Un start bun va fi important, apoi să rămân în frunte în virajul al cincilea”, a descris Antonelli dezideratele sale pentru cursă. De ce spunea asta? Virajul al cincilea (Les Combes) oferă șansa cea mai bună de depășire, cu ajutorul ”boost-ului” electric, căci vine după lunga linie dreaptă Kemmel. După Les Combes, poziția pe pistă devine mult mai greu de atacat.

Interesant este că, după start, Verstappen a depășit la ieșirea din Eau Rouge, iar Antonelli a revenit în frunte exact înainte de virajul al cincilea. După care Kimi a început să construiască constant un avantaj, pe un traseu la care s-a adaptat perfect.

De ce Spa este o încercare grea în 2026

Pista de la Spa-Francorchamp e considerată a îngloba, cumva, toate traseele de Formula 1. Este cea mai complexă din calendarul F1. Este, de asemenea, și cea care dezvăluie cel mai clar limitările noului regulament. Conform acestuia, puterea electrică, creată din cea obținută prin combustie, are o pondere aproximativ egală cu cea obținută prin combustie.

Dar la Spa, unde turul are 7 kilometri, e imposibil să generezi atâta putere electrică încât să fie suficientă pentru abordarea cu viteză maximă a tuturor zonelor. De aceea, piloții sunt nevoiți să sacrifice viteza în anumite zone. Sunt zone unde vitezele coboară și cu 40 de kilometri pe oră față de anul trecut. În prezent, acolo se încarcă bateria, care va livra ”boost-ul” pentru următoarea linie unde e nevoie de multă viteză. De pildă, la Spa, este așa-zisul viraj Blanchimont, care are o deschidere de circa 140-150 grade. Înainte, piloții parcurgeau acest tronson cu viteza maximă posibilă. Acum, este mai eficient în ecuația unui timp pe tur cât mai mic ca prin Blanchimont să ”reîncarci”.