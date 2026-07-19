Kimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu al Belgiei! Italianul e de neoprit în acest sezon

Tur 5/44: Safety Car-ul a intrat la boxe şi avem steag verde. Antonelli este urmat de Leclerc, Verstappen, Piastri şi Hamilton.

Tur 1/44: Început nebun de cursă! Max Verstappen a condus timp de câteva secunde, dar Antonelli a revenit pe primul loc, iar pilotul Red Bull a căzut pe locul 3. După primele viraje, Lewis Hamilton şi George Russell s-au ciocnit, iar pilotul Mercedes a fost nevoit să abandoneze. Safety Car la Spa.

Update duminică, ora 15:30: Aşa arată grila de start a Marelui Premiu al Belgiei.

A reminder of how the drivers line-up 👀

With one notable change as Sainz drops to P19 👉 https://t.co/uoOPcPrsEQ https://t.co/ZMD8dEZlnN

— Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Update 18:10: Kimi Antonelli a avut cel mai bun timp de pe circuit și în sesiunea a treia de calificări și a obținut al șaselea său pole position din acest sezon și din carieră per total. Italianul a fost urmat în clasament de Max Verstappen și Lando Norris, însă britanicul are o penalizare de 10 poziții pentru că și-a schimbat unitatea de putere, motiv pentru care va pleca de pe 13, iar George Russell va pleca din P3.

Top 10 în ordinea plecărilor în Grand Prix-ul Belgiei:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Liam Lawson (Racing Bulls)

Update 17:41: Kimi Antonelli a fost cel mai rapid pilot din Q2, fiind urmat de Charles Leclerc și Lando Norris. Cei șase oameni eliminați au fost Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz și Oliver Bearman.

Update 17:17: Lando Norris a fost cel mai rapid pilot din Q1, urmat de Max Verstappen și de Isack Hadjar. Piloții eliminați au fost Alexander Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Fernando Alonso și Lance Stroll.

Update 17:00: Au început calificările din Marele Premiu al Belgiei.

Update 16:55: A început transmisiunea calificărilor pentru Marele Premiu al Belgiei. Evenimentul propriu-zis își va avea startul în cinci minute.

Update 14:30: Kimi Antonelli a fost cel mai rapid pilot în a treia sesiune de antrenamente. Italianul de la Mercedes a fost urmat de Lando Norris şi de Max Verstappen.

Sesiunea s-a încheiat cu accidentul lui Lewis Hamilton, care a lovit parapetul chiar în ultima secundă a sesiunii. Monopostul a fost avariat, iar septuplul campion mondial este în regulă, dar mecanicii de la Ferarri au mult de muncă înaintea calificărilor.

Update 13:30: A început a treia sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Belgiei.

Update: S-a încheiat al doilea antrenament din Marele Premiu al Belgiei. Kimi Antonelli a înregistrat cel mai bun timp, fiind urmat de Lando Norris şi de Max Verstappen.

Update: Din nou steag roşu în al doilea antrenament din Belgia. Pierre Gasly şi-a făcut monopostul praf.

Update: Steag roşu în antrenamentul din Belgia. Max Verstappen a adus mult pietriş pe circuit, după o ieşire greşite, iar sesiunea a fost oprită pentru curăţare.

Update 18:00: A început al doilea antrenament din Marele Premiu al Belgiei.

Update 15:30: Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot de pe circuit în prima sesiune de antrenamente din Grand Prix-ul belgian. Olandezul a înregistrat un timp de 1:47.070, fiind urmat de Lewis Hamilton și de Charles Leclerc.

Update 14:30: A început prima sesiune de antrenamente de la Spa-Francorchamps.

22 de piloți pe un circuit istoric. Se anunță spectacol la Spa-Francorchamps

Lupta din vârful clasamentului de Formula 1 devine din ce în ce mai aprigă, după ce la Silverstone, Charles Leclerc a câștigat și le-a adus celor de la Ferrari a doua victorie din 2026 după triumful lui Hamilton de la Barcelona.

Totuși, Mercedes promite să oferă o replică pe măsură. George Russell vrea să revină pe prima treaptă a podiumului după ce la cursa sa de casă din Marea Britanie a terminat pe 2, în timp ce liderul ierarhiei, Kimi Antonelli, își dorește să facă uitat acel loc 15 de la Silverstone.

Max Verstappen are și el ambiții mari să revină pe podium după ce acum o săptămână a ieșit în decor și nu a putut termina cursa engleză.

Circuitul de la Spa-Francorchamps, cel pe care cei 22 de piloți vor concura în acest weekend, are 7 kilometri și se numără printre cele pe care a avut loc primul sezon de F1, în 1950. În 2025, Lando Norris a fost în pole-position, însă în cursă a fost devansat de colegul său, Oscar Piastri, care s-a impus.

Programul complet al Marelui Premiu al Belgiei

Vineri, 17 iulie

Prima sesiune de antrenamente – 14:30 – 15:30 (AntenaPLAY)

A doua sesiune de antrenamente – 18:00 – 19:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 18 iulie

A treia sesiune de antrenamente – 13:30 – 14:30 (AntenaPLAY)

Calificări – 17:00 – 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică, 19 iulie