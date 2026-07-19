„E minunat” Prima reacţie a lui Kimi Antonelli după ce a câştigat în Belgia! Ce a spus de Leclerc

Kimi Antonelli (19 ani) a reacţionat după ce a câştigat o nouă cursă în acest sezon, cea din Marele Premiu al Belgiei. Liderul din clasamentul piloţilor l-a învins pe Leclerc, care a fost, la rândul lui, pe prima poziţie în timpul cursei care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost dezastru pentru colegul lui Antonelli de la Mercedes, George Russell, care a abandonat în primul tur al cursei, în urma unei coliziuni cu Lewis Hamilton.

Reacţia lui Antonelli după ce a câştigat cursa Marelui Premiu al Belgiei

„E minunat să fiu din nou pe primul loc. Am avut câteva curse dificile. Am pierdut primul loc pe durata Safety Car-ului virtual, dar am reuşit să revenim. Leclerc a fost foarte rapid”, a declarat Kimi Antonelli după victoria din Belgia.

Antonelli a ajuns la 209 puncte. Pe 2 în clasamentul piloţilor e Lewis Hamilton, cu 159 de puncte. Pe 3 e colegul lui Antonelli, Russell, care a abandonat în Belgia. Acesta are 154 de puncte.

Verstappen e abia pe 7 în clasamentul general al piloţilor, cu numai 91 de puncte. Cvadruplul campion mondial s-a confruntat cu mari probleme în acest sezon. În Belgia a terminat pe 3, înaintea lui Hamilton, care a fost pe 4.